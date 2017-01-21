Usta oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti

Kanser hastalığına yakalanan usta oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1946 yılında İstanbul'da doğan Ayberk Atilla, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı.

Çeşitli tiyatro topluluklarında çalışan sanatçı, çok sayıda sinema ve dizi filminde de rol aldı.

Ayberk Atilla son olarak TRT 1'de yayınlanan 80'ler dizisinin bakkalı olarak rol alıyordu.



Ayberk Atilla kimdir?

Ayberk Atilla 18 Eylül 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan sanatçı, sanat hayatına 1967'de Lale Oraloğlu Tiyatrosunda başladı.

Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışan, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Atilla, bir süre ara verdikten sonra yeniden tiyatroya dönerek, BKM kadrosuna katıldı.

Sanatçı, "Gurney", "Cahide", "Fehim Paşa Konağı", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Yalandan Kim Ölmüş" ve "Koca Sinan" oyunları ile "Zeki Metince", "Bir Demet Tiyatro", "Organize İşler", "Neşeli Hayat", "Leyla ile Mecnun" ve "Hükümet Kadın" filmlerinde rol aldı.

Atilla, son olarak "Kiralık Aşk" ile "Seksenler" dizilerinde oynamıştı.