"Üsküp ve Berlin'de Devlet Tiyatrosu bölgesi kurmak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları (DT) iş birliğiyle, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun himayelerinde Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen "5. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında, Frankfurt Rüsselsheim Tiyatro'nun fuaye alanında bir söyleşi yapıldı.

Nur Onur'un moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide konuşan Hakan Çimenser, Devlet Tiyatroları'nın Türkiye'nin en büyük kurumlarından birisi olduğunu belirterek, "Biz bir yılda sezon boyunca tüm Türkiye'de 12 bölgede yerleşik olarak beş sahnede, yaklaşık 160 oyun oynuyoruz. Devlete bağlı böyle bir tiyatro, dünyada herhalde yok" dedi.

Devlet Tiyatroları olarak yıl içerisinde ulusal ve uluslararası 9 festival gerçekleştirdiklerine işaret eden Çimenser şunları söyledi:

"Bu festivallerden yedisi uluslararası, ikisi ise ulusaldı. Genel olarak 540 sanatçıya sahibiz ama arkada çalışan, idari ve teknik kesim olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi var. Yani çok büyük, oyun üreten bir fabrika. Çok deneyimli aktörleri, aktristleri var. Biz sadece kadrolu oyuncular olarak Devlet Tiyatrosu'nda oynamıyoruz. Emekli olan abilerimiz, ablalarımız da projelere göre DT bünyesinde devam ediyorlar. Bizim için çok iyi bir fırsat bu.

Genel olarak bir eğilimimiz var, bugünkü yönetim olarak. Üsküp ve Berlin’de bir Devlet Tiyatrosu bölgesi kurmak. Çünkü bizim bölge tiyatrolarımız var. Amacımız aslında Berlin’e bağlı kalmak değil, Almanya’daki Türklerin yoğunlukla yaşadığı birçok vilayete gitmek ve orada oyunlarımızı Devlet Tiyatrosu olarak gerçekleştirmek. Belki onunla eş koşullu bir eğitim faaliyetine de başlamak, tiyatral olarak. Oyuncular, yönetmenler, dekoratörler, kostüm küratörleri, bunlarla ilgili birtakım eğitim çalışmaları yapmak."

"Tiyatro bir düşünce alanıdır"

Tiyatro oyuncusu Celal Kadri Kınoğlu da tiyatrocular olarak her zaman işlerini ilk günkü aşkla yaptıklarını söyleyerek, şu açıklamaları yaptı:

"Bizim mesleğimizdeki ustalık, oyunculuk ustalığı gibi çok da düşünülmemeli. İnsanları anlamak bizim mesleğimiz. Anlayınca da çok seviyorsunuz ve o kadar geniş bir alanda tarıyoruz ki bunu, 2 bin 500 senelik bir şey. Antik Yunan'da başlamış, Shakespeareler, Çehovlar, dünyanın bütün ülkelerini, farklı kültürlerini, insanlarını sevmek bizim mesleğimizin sonucu oluyor."

Tiyatro ve dizi oyuncusu Laçin Ceylan ise, tiyatronun insanlar tarafından eğlence aracı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Ceylan, tiyatronun insana dair bir tartışmayı, düşünceyi, analiz etmeyi masaya yatıran bir olay olduğuna vurgu yaparak, "Tiyatro aslında bir düşünce alanıdır. Tiyatro gerçekten eğlenceden önce çok önemli bir iletişim aracıdır, iletişimdir zaten. Anında gerçekleşen tek sanat dalı. Aynı anda ve mekanla ilişkili olan, o mekanda aynı anda karşılıklı paylaşımla gerçekleşebilen" dedi.

"Bu yılki temamız kadın oyunları"

İstanbul Devlet Tiyatroları Müdür Yardımcısı Kubilay Karslıoğlu da, Devlet Tiyatroları olarak her sezon bir tema belirlediklerini anlattı. Karslıoğlu şu açıklamaları yaptı:

"Mesela bu yılki temamız kadın oyunları, kadın sorunlarını anlatan oyunlar, kadın yazarların oyunları, kadın yazarların oyunlarının kadınlar tarafından yönetilmesi gibi bir projemiz var, Ankara'nın belirlediği bir proje. Hem yeni kadın yazarların ortaya çıkması için çok önemli bir proje. Yönetmenlik olarak, kadın yönetmenleri ortaya çıkarmak için çok iyi bir proje. Bunun dışında da diğer oyunlarda yine kadın sorunlarıyla ilgili, kadın sorunlarını anlatan oyunlar olacak. Tabii ki klasikler, modern yazarlar olacak."

Başkonsolostan tiyatrocular onuruna yemek

Festival kapsamında Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, tiyatro sanatçıları onuruna yemek verdi.

Burada konuşma yapan Karartı, festivalin önemli bir değer olduğuna vurgu yaparak, "Bu festivali hayata geçiren, bugünlere gelmesinde de büyük pay sahibi olan Tiyatro Frankfurt ekibine, başta Kamil Kellecioğlu kardeşimiz olmak üzere, hepsine ayrı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Festivaller sanatçısız, oyunsuz olmaz. Sizler buralara kadar gelip bu oyunları sahneye koymasaydınız, atölye çalışmalarıyla, fuaye sohbetleriyle buradaki insanlarımızla bir araya gelmeseydiniz, bu festival olmazdı. Sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. Dileğimiz, arzumuz bu festivalin yarınlara içeriğini daha da zenginleştirerek taşıyabilmek" dedi.

Kaynak: AA