Ünlü yönetmen Uzun, evinde ölü bulundu

Bir ihbar üzerine polis ekipleri, film ve belgesel yönetmeni Mustafa Kemal Uzun'un Şile'deki evine gitti.

Polisler, yönetmen Uzun'u başına sert cisimle vurularak ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uzun'un son olarak O.A. ile görüştüğünü tespit etti. Uzun'un bazı filmlerinde figüran olarak yer aldığı öğrenilen O.A, Beylikdüzü'nde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde Uzun'un cep telefonu bulundu.

O.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mustafa Kemal Uzun kimdir?

Sinema ve dizi filmi yönetmeni ve oyuncusu Uzun, 18 Temmuz 1959'da Balıkesir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nda okudu. Okulda sinema-televizyon eğitimi alırken bir taraftan da Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı yapan Uzun, birçok filmin senaryo gurubunda ve reji kadrosunda yer aldı, uzun yıllar Ertem Eğilmez'in asistanlığını üstlendi.

Mustafa Kemal Uzun, Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptığı dönemde Haldun Dormen'le birlikte TRT'ye "Kamera Arkası" adlı sinema programını hazırladı, sundu ve yönetti.

Uzun'un yönetmenliğini yaptığı bazı film ve diziler şöyle: "Çanakkale Yolun Sonu (Sinema Filmi, 2013), Hasankeyfin Sessiz Çığlığı (Sinema Filmi, 2002), Gümüş (TV Dizisi, 2005), Kanatsız Kuşlar (TV Dizisi, 2017)."

Kaynak: AA