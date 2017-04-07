Ünlü yapımcı yönetmen gençlerle bir araya geldi

Türk televizyonlarında birçok önemli yapımın altında imzası olan genç ve tanınmış yönetmen Hasan Yıldız uzun süredir ülkemizdeki üniversiteleri karış karış gezerek gençlerle kariyer ve iş hayatı hakkında söyleşiler düzenliyor ve tüm bu faaliyetleri tamamen ücretsiz olarak yapıyor.

Aynı anlamda geçtiğimiz yıl yazdığı “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” adlı kitabını da ücretsiz olarak gençlere ulaştırıyor. Söz konusu söyleşiler kapsamında Yıldız bu kez de Adana’da Adana Yüreğir Gençlik Merkezi ve TÜGVA işbirliği ile düzenlenen “Medya ve Algı Yönetimi” başlıklı etkinlikte gençlerle bir araya geldi.

'Türkiye gençlerine güvendikçe daha da büyüyecek'

Kariyer Sohbetleri başlığı ile devam eden bu söyleşiler hakkında Yapımcı-Yönetmen Hasan Yıldız; “Bu proje benim bireysel sorumluluk projem olarak fikir ve vücut bulmuş bir proje.Fikri temelinde bu topraklar üzerinde nefes alan herkesin, bu vatana karşı sorumlulukları olduğuna olan inanç yatmakta." diye konuştu..

Yönetmen Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bu sorumluluğu ise iş adamlarının daha fazla hissetmeleri gerektiğine inanan birisi olarak ülke için yapılacak en önemli katkının o ülkenin geleceğine yapacağınız katkı olması gerektiği ve bunun da doğal olarak gençliğe katkı yapmakla mümkün olabileceği düşüncesiyle yola çıktım.Kendi benliğinden kopmayan, değerleri ile barışık ve fikir üretme kaygısını her zaman üzerinde taşıyan bir gençlik, geleceğin dünyasında başat rolde yer alma kaygısında olan Türkiye'nin yarınları için de umut vaat edecektir. 16 Nisan’da yeni bir Anayasa’yı oylayacağız. Bu Anayasa’nın bana göre en önemli nüansıseçilme yaşının 18’e indirilecek olması. Gezdiğim her üniversitede gençlerin gözlerine yakından bakıyorum. Onlara güvenin, çünkü gençlerimiz bu ülkenin umudu ve gerçek sahipleridir.”

'Büyüyen güçlü Türkiye, Batı medyasının algı yönetimi kıskacında'

Gençlere medya dünyasının duayenlerinden olan bir isim olarak Hasan Yıldız, medya üzerinden yapılan algı yönetimi ve zihin kontrolleri hakkında gençleri bilgilendirirken konuşmasında; “Dünyayı kontrol etme iddia ve arzusunda olan Batı, Algı yönetimi ve medyayı sıklıkla kullanmaktadır. Bu amaçla da hem kendi kamuoyuna hem de hedef olarak belirlediği düşman sınıflandırmasına dair ülkelerin üzerinde korku yaratıcı, aşağılayıcı ve yıpratıcı her argümanı uygulamaktadır. Bugün Avrupa’da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk milleti ile Müslümanlara Hollanda ve kendisine medeni diyen Avrupa’nın tarafından yapılan tam da budur.” dedi.

Gençlerle geçen keyifli söyleşinin ardından Hasan YILDIZ “Gelecek Henüz Avuçlarınızda” kitabını imzalarak hediye etti.