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Ünlü sanatçılar Müslüm Gürses'e saygı konserinde buluştu

İstanbul'da Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen ustaya saygı konserlerinde Müslüm Gürses anıldı.

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Ünlü sanatçılar Müslüm Gürsese saygı konserinde buluştu

İstanbul'da Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen ustaya saygı konserlerinde Müslüm Gürses anıldı.

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde Müslüm Gürses’in sevilen şarkıları ünlü sanatçılar tarafından seslendirildi.

Orkestra şefliğini İskender Paydaş’ın yaptığı konserde, Serkan Çağrı, İntizar, Öykü Gürman, Yonca Lodi, Hakan Aysev, Burhan Bayar, Şebnem Keskin, Aslı Demirer, İpek Açar, Ozan Ünlü ve Alişan Göksü gibi isimler sahne aldı.

Konsere, Müslüm Gürses’in eşi Türk sinema ve ses sanatçısı Muhterem Nur da katıldı.

Nur, etkinliği gerçekleştiren Serkan Çağrı ve tüm sanatçılara teşekkür etti. Konuşmaların ardından Serkan Çağrı da Muhterem Nur’a çiçek ve plaket takdim etti. 

Etiketler: İstanbul, Klarnet Festivali, müslüm gürses
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