  • 04 ŞUBAT 2018, PAZAR

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Ünlü sanatçı Barış Manço, mezarı başında anıldı

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, ölümünün 19’uncu yılında ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

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Ünlü sanatçı Barış Manço, mezarı başında anıldı

Ünlü sanatçı Barış Manço, ölümünün 19’uncu yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

Manço'nun Beykoz Kanlıca'daki mezarı başında düzenlenen törene, oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço, eşi Lale Manço Ahıskalı, babası Muhittin Kocataş, kız kardeşi İnci Manço İlbay ve çok sayıda seveni katıldı. Barış Manço adlı şehir hatları vapuru ile Kanlıca’ya gelen ziyaretçiler ünlü sanatçının mezarına ulaştı. Manço'nun mezarı başında dualar okundu.

"Bu ailenin her ferdine teşekkür ediyorum"

Eşi Lale Manço Ahıskalı, “Barış Manço severlerle beraberdik. Sadece bugün yad etmiyoruz. Bu bir görevde onu ifa ediyoruz. Her zaman her yerde hayatımızda müziğiyle, düşüncüleriyle, fikirleriyle ile var. Burada hep beraber olmanın ayrı bir özelliği var. Onlar artık bizim aileden kabul ediyoruz. Vapur etkinliğinin 15’incisi 15 senedir bu vapurda olanlar olduğuna eminim. Gerçekten başında beri bizimle olanlar var. Bu ailenin her ferdine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Batıkan Manço, “Daha bir vapur etkinliği gerçekleştirmeden bütün Barış Manço sevenler bizlere soruyorlar. Yani bunu görüyoruz ki geleneksel hale getirmişiz, insanlar bunu unutmuyor. Bu günü ben özellikle Barış Manço ölümsüzlük günü olarak adlandırıyorum” şeklinde konuştu.

Gittikçe artan bir aileleri olduğunu söyleyen Doğukan Manço, “Zannedersem bu sene en güzel organizasyonlardan bir tanesi gerçekleşti. Gittikçe de oturuyor. Şehir Hatları’na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Dileriz bu bir ömür sürer. Ailece bizim en büyük dileğimiz önümüzdeki sene 2019 yılı Barış Manço ve Barış yılı olmasıdır” ifadelerini kullandı.

İHA

Etiketler: doğukan manço, barış manço mezarı, barış manço
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