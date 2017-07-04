  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Ünlü oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

Sanatçı Hakan Balamir, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

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Ünlü oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti

Sanatçı Hakan Balamir, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balamir, yaklaşık bir hafta önce durumunun kötüleşmesi üzerine yakınlarınca Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sanatçı, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sanatçının öz geçmişi

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen, gerçek adı Balamir Tavasoğlu olan Hakan Balamir, 1972 yılında "Bir Aşk Bin Ölüm" filmiyle oyunculuğa başladı.

Sanatçı, bundan iki yıl sonra başrolde oynadığı "Yunus Emre" adlı filmdeki rolüyle 11. Antalya Film Şenliği'nde, 1985'teki "14 Numara" filmindeki rolüyle de 22. Antalya Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.

Bazı filmlerin yapımcılığını da üstlenen sanatçı, Memduh Ün, Ömer Lütfi Akad, Ömer Kavur gibi yönetmenlerin filmlerinde ve çeşitli televizyon dizilerinde de rol aldı. 

Etiketler: hakan balamir, yunus emre, 14 numara
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