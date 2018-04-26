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Üniversite öğrencilerinden kitap okuma etkinliği

Bayburt Üniversitesi öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmek için kitap okuma etkinliği düzenledi.

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Üniversite öğrencilerinden kitap okuma etkinliği

Bayburt Üniversitesi öğrencileri, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenledi.

Akademisyenler ve öğrenciler bir saat boyunca kampüsün çeşitli noktalarında kitap okudu.

Kültür, sanat ve edebiyat alanında yayın yapan "Mürekkep Lekesi" adlı dergiyi çıkaran öğrenciler, etkinliği Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü'nde yaptı.

Derginin editörlerinden Aykut Palabıyık, arkadaşlarıyla birlikte üç aylık periyotlarla yayımladıkları derginin, aynı zamanda üniversitenin de ilk öğrenci dergisi olduğunu söyledi.

"Sürekli kitap okuyan arkadaşımız yok. Bu üniversite öğrencilerinin büyük eksiği. Etkinliği bugün yapmamızın sebebi de bu bilince sahip olanlar ile olmayanları bir araya getirerek bu konuda eksik olan arkadaşlarımıza tamamlayıcı olmak."

Kaynak: AA

Etiketler: kitap okuma etkinliği, Bayburt Üniversitesi
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