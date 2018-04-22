Üniversite öğrencilerinden "Engelsiz Yarınlara Dörtnala" projesi

Uludağ Üniversitesi (UÜ) Atlı Spor Topluluğu öğrencileri, engelli çocukların yüzünü güldürmek için "Engelsiz Yarınlara Dörtnala" projesini hayata geçirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yapılan etkinlikğe, Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören farklı yaştaki çocuklar ve aileleri katıldı.

Öğrenciler, engelli öğrencilerle birebir ilgilenerek, onlara moral ve motivasyon verdi.

Engelli çocuklar psikolojik ve fiziksel gelişimleri için hipoterapi ilkeleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin yardımıyla ata bindi. Ardından müzik eşliğinde çizgi film karakterleriyle dans edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: AA