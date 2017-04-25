'Uluslararası TRT İzleme Günleri' yarın Çeşme'de başlıyor

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca (TRT) bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası TRT İzleme Günleri" (TRT Screening Days) organizasyonu, İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, açılış töreni yarın saat 10.30'da gerçekleştirilecek organizasyon 1 Mayıs'a kadar sürecek.

Etkinlikte Türk dizi içeriklerinin yurt dışındaki cazibesinin de ele alınacağı paneller yapılacak. TRT'nin yeni projelerinden "Payitaht: Abdülhamid"in lansmanı ve dizi oyuncularıyla söyleşilerin de yer alacağı organizasyonda belgesel yayıncılığı ve ses getiren TRT belgeselleri konuşulacak, TRT World’ün özel tanıtımı yapılacak. Türkiye'deki animasyon pazarının da gündeme geleceği organizasyonda davetliler, yapımcıların sunumlarını izleyebilecek.

Geçen yıl 25 ülkeden dünya televizyon sektörüne yön veren 50 katılımcının yer aldığı "Uluslararası TRT İzleme Günleri"ne bu yıl yurt içi ve yurt dışından 200 kişinin katılması öngörülüyor.

Katılımcılar etkinlik süresince her gün TRT'nin zengin içeriklerini keşfedecekleri özel izlemeler yapma şansı da bulabilecek.

TRT, organizasyonu televizyonculuk şölenine dönüştürecek

TRT, konuklara sunacağı zengin gösterim ve panellerin yanı sıra renkli sürprizler, özel eğlenceler ve Türkiye'nin tanıtımı açısından önem taşıyan kültürel gezilerle "Uluslararası TRT İzleme Günleri"ni televizyonculuk şölenine dönüştürmeyi amaçlıyor.