Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni coşkusu

Bayburt 24. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni etkinlikleri, Dede Korkut'un Masat Köyü'ndeki türbesinin ziyaret edilmesiyle başladı.

Türbe ziyaretine, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Genç Osman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'ndeki Dede Korkut Anıtı'na çelenk bırakılması ve kortej yürüyüşünün ardından Bayburt Kız Meslek Lisesi bahçesinde tören düzenlendi.

"Dede Korkut dünya ile özdeşleşmiş bir şahsiyet"

Vali Hamza Pehlivan, Dede Korkut'un Türk dünyası başta olmak üzere dünya ile özdeşleşmiş bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Dede Korkut hikayelerinde adeta insanlığın kendisinin yer aldığını belirten Pehlivan, şöyle devam etti:

"Dede Korkut hikayelerinde ne der, aile, toplum ve insan sevgisinden bahseder. Cesaretten bahseder, akılcılıktan bahseder, çalışkanlıktan bahseder, zorluklara karşı mücadele etmekten bahseder. Değerler uğruna fedakarlıkta bulunmaktan bahseder. Hülasa bütün verdiği mesajlar sadece düne ait değildir, bugüne ve yarınlara ait mesajlardır bunlar."

"Bütün dünya insanlarını kucaklayan mesajlar içerir"

Vali Pehlivan, Dede Korkut'un mesajlarının Türk dünyası ya da Müslümanlara ait olmadığına dikkat çekerek, "Bütün dünya insanlığını kavrayan, kucaklayan mesajlar içerir. Böylesi bir değerin Bayburt ile özdeşleşmiş olması bizim için ayrı bir onur kaynağı" dedi.

"Dede Korkut Türk dünyasının ortak kültürü"

Belediye Başkanı Mete Memiş Bayburt da Dede Korkut adına 24 yıl önce başlatılan şölenler için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Dede Korkut, Türk dünyasının ortak kültürü. Büyük Türk milletini yaşadıkları coğrafyalarda birleştirecek, bir araya getirecek, yeniden büyük bir medeniyeti kuracak gücün başında Dede Korkut gelir" dedi.

Konuşmaların ardından tören, üzerinde çeşitli ödüllerin yazılı bulunduğu balonların uçurulması ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle tamamlandı.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni, 22 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA