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Uluslararası Çikolata Festivali başladı

Uluslararası Çikolata Festivali, tarihi Sirkeci Garı'nda meraklılarıyla buluştu.

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Uluslararası Çikolata Festivali başladı

Renkli görüntülere sahne olan festivalde çikolatadan yapılan heykel sergisi ile 3D yazıcılarla imal edilen çikolatalar ilgi görürken, katılımcılara müzik dinletisi ile çikolata ve içecek ikram ediliyor.

Festivalin organizatörlerinden Ata Kavame, programı yapmayı hayal ettiklerinde ilginin karşılaştıkları kadar büyük olacağını düşünemediklerini belirterek, şu ana kadar 4 bin 500 biletin satıldığını söyledi.

"Yaklaşık 40 firma var"

Uluslararası Çikolata Festivali'nin diğer organizatörü Fırat Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan günleri özellikle seçtiklerini, İstanbulluların çocuklarıyla beraber iyi vakit geçirecekleri bir program tasarladıklarını anlattı.

Kasapoğlu, "Bu büyüklükte ilk defa böyle bir festival yapılıyor. Bilindik çikolata markalarının yanında butik çikolata yapan, özel çikolatalar üretenleri de bir araya getirdik. Bunların yanında şeflerimiz çikolata yapmayı gösterecek. Mutfağımızda çikolata kursları verilecek. Onun için daha kapsamlı çikolata festivali olarak ilk. Yaklaşık 40 firma var. Bugün başladık 23 Nisan son günümüz." diye konuştu.

"İnsanlar sergimin çikolatan olduğuna inanamıyor"

Festivalin en yoğun ilgi gören alanı ise Çikolata Şefi Ahmet Çakır tarafından yapılan sergi bölümü oldu. Çakır, yurt dışına çikolata eğitimi almaya gittiğinde görerek öğrendiği çikolatadan heykelleri çeşitli festivallerde sergilediğine değindi.

Giriş ücreti 38 lira olan festival, 23 Nisan saat 22.00'ye kadar açık kalacak.

Etiketler: uluslararası çikolata festivali, Sirkeci Garı
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