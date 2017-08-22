Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali başlıyor

Türkiye'nin tek opera ve bale festivali olan 24. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 23 Ağustos - 4 Eylül'de düzenlenecek.

'Aida' ile açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Antalya'daki iki bin yıllık antik tiyatroda düzenlenecek festivalin açılış eseri 23 Ağustos akşamı sergilenecek Giuseppe Verdi'nin "Aida" operası olacak.

Antik tiyatroda, 23-25 Ağustos'ta Varna Operasının başrejisörü Kuzman Popov'un rejisiyle, yerli ve yabancı solistlerin yer alacağı "Aida" temsilleri Antalya ve Mersin Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek.

İki gün boyunca izleyenlerin beğenisine sunulacak eserin 23 Ağustos'taki ilk temsilinde, yabancı solistler Kamen Chanev (Viyana Devlet Operası), Dimitrinka Raycheva (Varna Operası), Agunda Kulaeva (Bolşoy Tiyatrosu) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) solistleri Murat Güney (İstanbul DOB), Engin Suna (Antalya DOB), Şafak Güç (Antalya DOB), Burak Pektaş (Antalya DOB), Arzu Aydoğdumu (Antalya DOB) sahneye çıkacak.

Orkestranın şefliğini Borislav Ivanov yapacak.

"Aida"nın 25 Ağustos Cuma akşamı sahnelenecek ikinci temsilinin solistleri ise Koray Damcıoğlu, Nurdan Küçükekmekçi, Stare Çelebi (Samsun DOB), Alaaddin Ataseven, Şafak Güç, Engin Suna, Burak Pektaş, Zişan Damcıoğlu olacak. İkinci temsilin orkestra şefi ise Alexandru Samuil olacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 29 Ağustos Salı akşamı, Ayşem Sunal Savaşkurt'un uyarladığı "Uyuyan Güzel"i, Piyotr İlyiç Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde Marius Petıpa koreografisi ile sahneye taşıyacak.

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivalisi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk opera, bale festivali, Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali, 1994'ten bu yana Antalya'daki iki bin yıllık antik tiyatroda sanatseverlerle buluşuyor.

Avrupa'nın saygın kuruluşları arasında olan Avrupa Festivaller Birliğine ( EFA-European Festivals Association) kabul edilen Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali 2015'te dünyanın ilk ve tek "Kalite Yönetim Belgesi" ödülünü de aldı.