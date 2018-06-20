Üç Kümbetler Erzurum'un turizmine ivme katacak

Erzurum Yakutiye'de tarihi Üç Kümbetler'in restorasyonu ile bu tarihi yapıların yer aldığı alanda 300 yataklı 13 butik otelin inşası sürüyor.

Yakutiye Belediyesi'nin açıklamasına göre, 7 yıl önce belediye tarafından restorasyonuna başlanan Üç Kümbetler'de çalışmalar ve butik otellerin yapımı bittiğinde, kültür, din turizmi, dinlenme ve gastronomi alanında şehrin önemli bir ihtiyacı giderilecek.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Üç Kümbetler'in restorasyonunun yanı sıra butik otellerin de yapımının hızla devam ettiğini söyledi:

"Erzurum'un gizli hazinelerini dünyaya tanıtmalıyız ve burasının şehrin değişim ve gelişimine öncü olacağını görüyoruz. 2011 yılında 'çılgın proje' olarak hayata geçirdiğimiz çalışmalar hızla sürüyor."

Belediyenin, restorasyon alanını kamulaştırmak için 100 milyon lira civarına para ödediğini anlatan Korkut, şöyle konuştu:

"300 yataklı 13 butik otelin yapımı da sürüyor. Kültür ve turizmle birlikte dinlenme ve gastronomi açısından dikkate alınarak yapımlar sürüyor. Erzurum'un tarihi değerlerini ortaya çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda kültürün canlanması için de atılım içinde olacağız. Üç Kümbetler bizim çılgın projemiz ve bunun için hata kabul edemeyiz."

Projeyle şehrin tarihi değerleri öne çıkartılarak turizme ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA