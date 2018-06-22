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Tuz mağarası turizme kazandırılıyor

Çankırı Belediyesi, 5 bin yıllık tuz mağarasını turizme kazandırmayı amaçlıyor. Bunun için yerin 150 metre altında görevli heykeltıraş, atık malzemelerden figürler yapıyor.

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Tuz mağarası turizme kazandırılıyor

Hititler'den kalan yaklaşık 5 bin yıllık tuz mağarasının turizme kazandırılması için Çankırı Belediyesi tarafından çalışmalar devam ediyor.

Tuz mağarasında görevli heykeltıraş Sefer Oruç, kendisi için yerin 150 metre altında oluşturulan atölyede kaya tuzundan rölyefler, atık malzemelerden çeşitli figürler yaparak mağaradaki galerilerde ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Oruç, mağarada kaya tuzu üzerine Çankırı tarihini yansıtan sembolik figürler yaptığını belirterek, "Aynı zamanda kendi sanatsal faaliyetlerimi de burada gerçekleştiriyorum. Keçi boynuzundan balık, ay çiçeğinden yüz, eski soba altlığı, hamur teknesi gibi atık malzemeleri sanatsal objelere dönüştürüyorum" dedi.

Figürlerin, mağaraya gelen ziyaretçilerin dikkatini çektiğinden bahseden Oruç, bu tür yerlerin sanatçılar için güzel mekanlar olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: tuz mağarası, sefer oruç, hitit, heykeltıraş, Çankırı belediyesi
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