  • 16 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Tutankhamun'un daha önce görülmemiş altın koleksiyonu

Tutankhamun'un daha önce görülmemiş altın koleksiyonu

Mısır firavunu Tutankhamun'un altın koleksiyonu kez Mısır Müzesi'nde görücüye çıktı.

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Tutankhamunun daha önce görülmemiş altın koleksiyonu

Tahrir Meydanı'nda bulunan Mısır Müzesi'nin açılışının 115'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Mısır'da MÖ 1334-1325 yıllarında hüküm süren firavun Tutankhamun'un altın koleksiyonu ilk kez sergilenmeye başlandı.

Serginin açılışına Mısır Tarihi Eserleri Bakanı Halid el-Anani, Mısırlı yetkililer, turistler ve bazı yabancı diplomatlar katıldı.

Anani, gazetecilere yaptığı açıklamada, koleksiyondaki eşyaların Mısırlı ve Alman uzmanlar tarafından 2014 yılında başlatılan ve üç yıl süren hassas bir çalışma sonucunda birleştirildiğini söyledi.

"Tutankhamun'un Daha Önce Görülmeyen Hazinesi" adı verilen ve silahlar, kalkanlar, savaşlarda kullanılan tekerlekler ile Tutankhamun'un kullandığı diğer kişisel eşyaların yer aldığı koleksiyon 45 gün açık kalacak.

Mısır Müzesi 1902 yılında Hidiv 2. Abbas Hilmi döneminde açılmıştı. Müzedeki eserler, Giza Piramitleri yakınında inşası süren ve 2018 yılında açılması beklenen Büyük Müze'ye taşınacak.

Kaynak: AA

Etiketler: mısır firavunu, tutankhamun
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