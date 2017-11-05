Türkiye'nin UNESCO'daki kültürel varlıkları 360 derece tanıtılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nda, Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmak üzere Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nca hayata geçirilen, UNESCO'daki kültürel varlıkların 360 derece tanıtıldığı projenin tanıtım toplantısında konuştu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, Türkiye'deki 15 kültürel ve doğal miras alanı ile geçici listedeki 60 kültürel ve doğal miras alanının 360 derece video çekimlerinin yapılarak, kurgulandığı ve YouTube üzerinden de yayınlanmasının sağlandığı projenin tanıtıldığı toplantıda Kurtulmuş, sanal gerçeklik uygulamalarının ülke tanıtımında önemli olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha fazla insana tanıtılması gerektiğini dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Turing ve Otomobil Kurumu ile çok daha yakın çalışmayı, onları desteklemeyi istediklerini belirtti.

Türkiye'nin daha iyi tanıtılmaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye'nin tanıtım alanında böyle sanal gerçeklik uygulamalarından istifade etmesinin fevkalade faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

İnsanlığın buluşma yerinin Anadolu toprakları olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Truva'dan başlayıp Osmanlı'ya kadar oryantasyonları, kültürü, mimarisi, ortaya çıkardığı eserleri farklı olan, son derece zengin bir kültürel geçmişe sahibiz. Anadolu erenlerinin, Hoca Ahmet Yesevilerden başlayarak Avrupa'nın içlerinde, Budapeşte'deki Gül Baba'ya kadar uzanan bir coğrafyanın içerisinde insanları sadece Hz. insan oldukları için takdir eden, kucaklayan, herkesle de iyi geçinen bir zihin yapısının oluşturduğu bir geçmişe sahibiz. Türkiye dünyanın en büyük arşivi, en büyük kütüphanesi. Bu zenginliğin kıymetini bilmemiz lazım. Ancak, bundan şimdiye kadar istifade ettiğimiz söylenemez. Uzun yıllar bu tarihi, kültürel yapıyla ilgilenmeyi çok fazla gerekli görmemişiz. Bu kültürel yapımızı yeniden diriltmemiz, dünyaya örnek olacak büyük bir güç olarak ortaya koyabilmemiz lazım. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren oluşturulmaya başlanılan İslam ve bunun devamı olan Türkiye düşmanlığının önlenmesi için de bu tarihi ve kültürel zenginliklerimizi yeryüzünde daha fazla insana tanıtmak mecburiyetindeyiz."

Bu tür etkinliklerin tanıtım anlamında son derece yararlı olacağını belirten Kurtulmuş, "Türkiye'nin bütün bunları yaparken de öz güveni unutmaması gerekir. Üç asırdır kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide geri kaldık. Ama daha kötüsü, bizim entelektüellerimizin, fikir ve siyaset adamlarımızın zihinleri kamaştı. Zihinleri kamaşan insanların da yapacak bir şeyi yok. Ama yavaş yavaş öz güvenimizi kazanmaya başladık. Dünyada güçlü bir şekilde söz sahibi olacağız, var olacağız. Bu öz güvenimizin kültür, sanat, edebiyat gibi her alana yansıması gerekiyor. Bu öz güveni daha da güçlendirirsek, sahip olduğumuz bu güzellikleri dünyaya çok daha iyi bir şekilde takdim edeceğiz, dünyaya tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki 15 kültürel ve doğal miras alanı ile geçici listedeki 60 kültürel ve doğal miras alanının 360 derece video çekimlerinin yapılarak, kurgulandığı video "youtu.be/RiJzFy3t0xk" linkinden ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA