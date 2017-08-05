  • 05 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Türkiye'nin uluslararası tanıtım filmi 'Home of Poetry' yayında

Türkiye'nin uluslararası tanıtım filmi 'Home of Poetry' yayında

Küresel turizm kampanyası "Turkey Home" kapsamında hazırlanan tanıtım filmi "Home of Poetry" bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başlandı.

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Türkiyenin uluslararası tanıtım filmi Home of Poetry yayında

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2014'ten bu yana sürdürülen Türkiye'nin küresel turizm kampanyası Turkey Home kapsamında hazırlanan "Home of Poetry" isimli film, Türkiye'nin kültür, sanat ve edebiyat birikimini tüm dünyadaki kültür, sanat ve turizm çevreleriyle buluşturmayı hedefliyor.

3 dakika 38 saniyelik bir genel tanıtım filminin yanı sıra, 60'ar saniyelik üç filmin de yer aldığı Home of Poetry projesinin çekim ve kurgu aşaması, yaklaşık 4 aylık bir çalışmayla, 12 şehirde ve çeşitli ilçelerde gerçekleştirildi.

Çekim yapılan şehirler arasında İstanbul, Kütahya, Isparta, Bursa, Malatya, Trabzon, Antalya, Muğla, Mardin, İzmir ve Denizli bulunuyor. Filmde kütüphane sahnesi çekimleri ise filmin konusuyla uygun olması için İsviçre'deki bir müze kütüphane olan Abbey Library of Saint Gallen'de gerçekleştirildi.

Film, bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanmaya başlandı.

Türk şairlerinin di̇zeleri̇ i̇le Türki̇ye'yi̇ tanıtacak

Filmde, bir kitapseverin, kütüphanede bir Türk şiiri antolojisi kitabını eline alması üzerine daha önceki yıllarda Türkiye'de ailesiyle birlikte yaptığı tatilleri anımsaması Türk şairlerinin dizeleriyle anlatılıyor.

Ailenin Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerde gezdikleri tarihi, doğal güzellikler, kültürel ve gastronomik zenginlikler, yaşadıkları güzel anılarla harmanlanarak film boyunca yüksek çözünürlüklü ve kaliteli görüntülerle izleyiciye aktarılıyor.

"Home of Poetry" tanıtım filminde kullanılan metin, Enis Batur, Erdem Bayazıt, İlhan Berk, Yahya Kemal Beyatlı, Edip Cansever, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Attila İlhan, Adnan Özer, Ziya Osman Saba, Cemal Süreya, Kemal Tahir, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ömer Bedrettin Uşaklı ve Turgut Uyar'ın şiirlerindeki dizelerden oluşuyor.

Etiketler: home of poetry
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