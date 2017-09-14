Türkiye'nin Oscar adayından Kanada'da 'ağlatan' gösterim

ABD'de gelecek yıl yapılacak 90. Akademi Ödülleri için Türkiye'nin Oscar adayı seçilen "Ayla" filmi, Kanada'nın Toronto kentindeki festivalde özel gösterimde izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Can Ulkay'ın yönettiği film, 42. Toronto Uluslararası Film Festivali'nin (TIFF) market bölümünde sektör ileri gelenlerinin beğenisine sunuldu.

Gösterim sonrası değerlendirmelerde bulunan Ulkay, "Ayla"nın gerçek bir hayat hikayesinden uyarlandığını söyledi.

Hikayenin iki kahramanı Astsubay Süleyman ve Ayla'nın halen hayatta olduğunu kaydeden Ulkay, onların bütün gala ile gösterimlerde yer almasını hedeflediklerini dile getirdi.

Filmin sevgi, ayrılık ve arkadaşlık temeline kurulduğunu aktaran Ulkay, "Bu ögeleri film boyunca ön planda tutmaya çalıştık. Filmde yansıtmak istediğimiz ana unsur ise Türk insanının içinde yaşattığı insanlık sevgisi. Asker ya da başka biri, bizim için önemli olan oradaki bir kıza sahip çıkmamız ve onu kurtarmamızdır. Böyle Ayla gibi onlarca çocuğu kurtarmışız ve hepsine de sahip çıkmışız." ifadelerini kullandı.

TIFF'nin kendileri için Oscar'a giden başlangıç taşlarından biri olduğuna değinen Ulkay, biri Kültür ve Turizm Bakanlığı diğeri de kendileri tarafından olmak üzere bu organizasyonda iki özel gösterim planladıklarını anlattı.

Ulkay, "Filmler için hep 'ayakta alkışlandı' denir. Filmimizi izleyenler ayakta ama gözyaşları ile alkışladılar. Filmin sonunda herkes ağlıyordu. Bizim filmimizin bir özelliği var; ağlamayan yok. Bütün katılımcılar gösterimden ağlayarak çıktı. Bunun nedeni, insanların böyle duygu ve sevgi yüklü, insani değerleri ön plana çıkaran eserlere ihtiyacının olması." diye konuştu.

Filmin dünya çapında büyük ses getirdiğini vurgulayan Ulkay, sadece Oscar adayı filmlerin davet edildiği bir etkinliğe katılacaklarını sözlerine ekledi.

Belgeseli de çekildi

"Ayla" filminin idari yapımcısı Çağatay Ercan ise filmin iki kahramanının geçen ocak ayında bir haftalık program kapsamında İstanbul'da bir araya geldiğini belirtti.

Ercan, bu buluşmanın bir televizyon kanalı tarafından belgeselinin çekildiğini hatta Güney Kore'de yayınlandığında prime-time'da en çok izlenen ikinci program olduğunu ifade etti.

Başrollerini Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung-Ji'nin paylaştığı "Ayla", geçen ay Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema alanındaki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan 17 kişilik seçici kurul tarafından, ABD'de 4 Mart 2018'de yapılacak 90. Akademi Ödülleri için "En İyi Yabancı Film" dalında Türkiye'nin adayı olarak belirlenmişti.

1950'deki Kore Savaşı'nda yaşanan dramatik bir hikayenin konu edildiği filmde, Türk birliğinden Astsubay Süleyman savaş meydanında küçük bir kız bulur. Savaşın ortasından kalan 5 yaşındaki Koreli yetim kıza sahip çıkan astsubay, kızı yanına alır ve Ayla ismini verir. Ayla ile astsubay kısa sürede baba-kız gibi olur ancak 15 ay sonunda birliğin Türkiye'ye geri dönme kararı çıkar. Ayla'yı bırakıp dönmek istemeyen Astsubay Süleyman her yolu denese de Ayla'yı yanında götüremez. Küçük kızı geride bırakmak zorunda kalan astsubay ile Ayla, son vedalarında yeniden bir araya gelmeye söz verir.