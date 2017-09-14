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Türkiye’nin liderliğinde kültür ve turizm komitesi kurulacak

Kurtulmuş'un BMDTÖ Genel Sekreteri Rifai ile görüşmesinde, Dünya Turizm Örgütü kapsamında Türkiye’nin liderliğinde bir kültür ve turizm komitesi kurulması kararlaştırıldı.

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Türkiyenin liderliğinde kültür ve turizm komitesi kurulacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çin'de Türkiye'nin turizm potansiyelinin artırılması için ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Kurtulmuş, Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (BMDTÖ) 22'nci Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Çıngdu kentinde, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Kurtulmuş, hali hazırda BMDTÖ Genel Sekreterliğini yürüten Talep Rifai ile bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Turizm Örgütü (DTÖ) kapsamında Türkiye’nin liderliğinde bir kültür ve turizm komitesi kurulması kararlaştırıldı.

Görüşmede, Türkiye’nin yürüteceği markalaşma ve tanıtım faaliyetlerinin daha ileriye götürülmesi konusunda DTÖ ve Türkiye’nin iş birliği yapması, Doğu Akdeniz ve Türkiye’deki kruvazör seferlerinin sayısının artırılması için gelecek yıl nisan ayında uluslararası çalışmalar yürütülmesi konuları ele alındı.

Türkiye-Çin arasında sefer sayısı arttırılacak

Bakan Kurtulmuş'un, Çin Turizm Ajansı Başkanı Li Cinzao ile yaptığı görüşmede ise Çin'de "2018 Türkiye Turizm Yılı" kapsamında yapılacak etkinlikler, Türk Hava Yollarının Çin ve Türkiye arasındaki sefer sayılarının artırılması ile Türk vatandaşlarının sınır geçişleri ve vize konularında yaşadığı sorunların giderilmesi ele alındı.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, numan kurtulmuş
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