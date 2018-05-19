Türkiye’nin ilk gül müzesi, kapılarını açmaya hazırlanıyor

'Gül kenti' olarak anılan Isparta Güneykent beldesinde, ilk gül dikimine rastlayan zamanda inşa edilen ve mülkiyeti belediyeye ait olan belde meydanındaki 1020 metrekare alanda kurulu bina, Türkiye’nin ilk gül müzesine dönüştürülüyor.

Yakın zamanda tamamlanacak olan ve yapının orijinaline dokunulmadan küçük müdahale ve onarımlarla inşa edilen Güze’de, gülün serüveni, gülün yetişmesi, işlenmesi, kültürel ve manevi değerleri, yerli ve yabancı turistlere anlatılacak.

"Güle dair bir müze kurmanın en doğru fikir olacağından yola çıktık"

Güze’nin ortaya çıkışıyla ilgili Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün şunları söyledi:

"Güneykent, gül turizminde artık ciddi bir yol kat etti fakat gelen tur gruplarına gül bahçelerinin yanı sıra alternatif bir şeyler daha sunmak lazımdı. Bir turizmden bahsettiğimizde, orada bir müze olması gerekiyordu. Biz de güle dair bir müze kurmanın en doğru fikir olacağından yola çıktık."

Türkiye’nin ilk gül müzesi Güneykent’te hayat buluyor

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na (BAKA) ‘Güze, gül projesi’ başlığı altında bir proje sunduklarını belirten Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün şunları anlattı:

"Yaklaşık 1020 metrekarelik bir alanda kurulu, içerisinde koku ve aroma terapi odası var. Bu koku odasında parfüm yapmanın yöntemlerini de öğreteceğiz. Bunun yanında eğitim salonları, arşiv, kütüphane, müzenin bulunduğu alan; misafirhanenin de bulunduğu estetik anlayışla yapılan çok güzel bir yapıydı bu. Projemizi sunduk, bu durum ‘ilk gül müzesi Güneykent’te kurulacak’ diye biraz deklare de oldu. Gelen tur gruplarımıza bu fikrimizi açtığımız zaman, hemen bunu gerçekleştirmemiz lazım geldi ve projenin onaylanmasını beklemeden çalışmalara başladık. İlk olarak, belediyemizin bu binasının komple duvarlarını kazıdık. Eski doğal ortamına dönüştürdük. Farklı fuşya bir renkle birlikte CNC’den çıkmış çok güzel vitrinlerimizle güzel bir çalışmayı gerçekleştirdik. Gülcü İsmail Efendi’den tutun da, Gülhane’nin eski fotoğraflarından, Gülhane demosu, malzemeleri, şişeleri ve gül odasıyla birlikte güzel bir müze gerçekleştirmek istedik. Küçük ama şirin, tatlı amacına ulaşan bir müzeydi bu. İnşallah, ‘Güze’nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’na verdiğimiz projesinin kabul olmasıyla birlikte, onu gerçekleştirdiğimizde, sürdürülebilir turizmin daha farklı bir boyutu ortaya çıkacak."

Halı müzesi de kurulacak

Bir projelerinin daha olduğunu söyleyen Gözgün, "Aynı zamanda halısıyla meşhur olan Isparta’da, Güneykent bu kaybolan değeri de yaşatmaya devam ediyor. Bugün halı tezgahlarımızda halımızı dokuyoruz. Önümüzdeki günlerde, pigment ve boya müzesini, kök boyalarıyla halıların yapılışını ortaya koyacağız. Halılar sahnemizdeki yerini alacak ama asıl o halılara, o rengi veren, o kökboyalarını da sergileyeceğimiz müzeyi de inşallah inşa etmiş olacağız" dedi.

Güze’nin oluşturulduğu alan ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gözgün şöyle devam etti:

"Bina, aslına bakarsanız Güneykent’in ilk gül dikim yılları olan 1950’li yıllara tekabül ediyor. O günlerden bugüne kalmış, eski bir bina aslında. Zaten görüldüğü gibi atey tuğlalarıyla yapılmış bir bina. Biz sadece üst kısmında, tefrişatlar ve zeminlerde düzenlemeler yaptık ama binanın doğal yapısını hiç bozmadık."

"Gülcü İsmail Efendi ile başlayan serüven Güneykent’te farklı bir anlam kazandı"

Gözgün, "Buraya gelen insan, hem bahçedeki fabrikasyon alanı gezmiş olacak, hem gül sektöründe kullanılmış olan bugüne kadarki tarihsel süreci anlatan odayı gezecek. Ayrıca, yan tarafta bulunan eski köy kahvehanemizde insanlar hem çayını ve gül kahvesini içecek, hem de sanatsal fotoğraf ve resimleri görecek. Bununla birlikte, gül müzesinde gülün serüvenini yaşamış olacaklar. Bu noktada Türkiye’deki ilk müze burası olacak. Müftü Zade, Yalvaçlı Gülcü İsmail Efendi ile başlayan gül serüveni, bugün gerçekten gelirini ekmeğini gülden kazanan Güneykent’te farklı bir anlam daha kazandı" ifadelerini kullandı.

"Tarihe yazılacak"

Gözgün, 'Güze Projesi'nin BAKA’da onaylanması halinde, müzenin tarihe yazılacağını vurguladı.

Gözgün, "Bugünden geriye dönük baktığımızda, herkesten Allah razı olsun diyoruz. Bu gül serüvenine, gül ekonomisine, gül turizmine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah, BAKA’daki 'Güze Projesi' geçerse, Isparta’daki gül müzesi tarihe yazılacak. Koku atölyeleri ve aroma-terapi, inanın bu olayı daha da güzel taçlandıracak diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA