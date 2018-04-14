"Türkiye'nin güçlü olması, ümmetin güvende olması demektir"

Diriliş Ertuğrul dizisinde "Abdurrahman Alp" karakterini canlandıran oyuncu Celal Al, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ilçe merkezine giden ilk sanatçılardan.

Burada açıklamalarda bulunan Al, Türkiye'nin ilçeye sağlamış olduğu maddi ve manevi desteği gördüğünde bir Türk evladı olarak çok duygulandığını söyledi.

Harekatın başından bu yana halkın sanatçısıyla, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle ve çocuğuyla Mehmetçik'i bir an olsun yalnız bırakmadığını anlatan Al, "İnanıyorum ki bundan sonra da duyarlı oyuncu ve sanatçı arkadaşlar, bölgeyi ziyarete gelecektir. Oyuncu, sanatçı ve asker el ele, milli noktada daha güzel günlere erişeceğiz inşallah." dedi.

Al, Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesi sonrası Türk Kızılayı ile Suriye'de yaşayan masum sivillere yardımcı olabilmek için bölgeye gittiğini dile getirdi.

"İnsanlara dışarıdan söylemesi kolay geliyor ama içeriye girmek gerek. Bu insanların duygularına muteber olmak gerek. Samimi ve yapıcı olan her türlü eleştiriye eyvallah ama art niyetli olan hiçbir eleştiriye tahammül yok. Türkiye'nin bu noktadaki güçlülüğü, oradaki sivil halkın güvende olması demek, milletin güvende olması demek, ümmetin güvende olması demek. Rabbim, silahlı kuvvetlerimizi, devletimizi her türlü kazadan beladan korusun."

Uzun yıllar terör örgütlerinin katliamlarına ve zulümlerine maruz kalan bölge insanın, Türk askeri sayesinde güven ve huzura kavuştuğunu ifade eden Al, bölgeye ilk gelişinde, huzurun ve güvenin sağlandığı alanlarda, Türk Kızılayı başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunca gıda ve kıyafet gibi temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıldığını gördüğünde çok duygulandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA