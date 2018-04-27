Türkiye'nin en uzun trekking rotası: Karia Yolu

Karia, Türkiye'nin 820 kilometreyle en uzun yürüyüş rotası. Aydın'ın Çine ilçesinden başlayıp Muğla'daki tüm yarımadaları içine alan bir güzergahı kapsıyor. İsmini antik çağda bölgede yaşamış Karia medeniyetlerinden alıyor.

Kendine özgü mimarisi ve el değmemiş koylarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgeye gelen doğaseverler, yürüyüş yapmanın yanı sıra bisiklet ve kanoya da biniyor.

Bafa Gölü’nde kuş çeşitliğini ve antik kentleri, Yatağan’da ören yerleri, Muğla’da tarihi evleri görüyor.

Ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarla ise dinlenmenin ve gün batımını izlemenin keyfini yaşıyorlar.

Son durak kral mezarları

Karia Yolu, 2013 yılında antik yollar, patikalar ve orman yolları birleştirilerek turizme kazandırıldı.

Ziyaretçiler, Ortaca ve Köyceğiz’i birbirine bağlayan ve yürüyüş güzergahının son noktasını oluşturan Dalyan Kanalı ve Kaunos Antik Kenti’nde tarihi kral mezarlarını görüyorlar.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, 46 etaptan oluşan yürüyüş güzergahında, insanların kaybolmadan takip edebilmeleri için 220 yönlendirme levhası monte ettiklerini ve 33 bin işaretleme yaptıklarını anlattı:

"Karia Yolu yıllar öncesi insanların ticaret ve geçiş güzergahı olarak kullandığı patikalardan oluşuyor. Biz unutulmaya yüz tutmuş bu patika yolları yürüyüş turizmine kazandırmak istedik. Patikaların bozuk olan kısımlarını onardık. Binlerce işaret ve levhalama yaparak yolu turizme kazandırdık."

Karakuş, tanıtımlar sonucunda günden güne ziyaretçi sayısının arttığını söyledi.

Karia'ya ilk yıl 100 bine takın ziyaretçi geldi. Bu rakam 2017 yılında 200 bine ulaştı.

Turizmci ve eğitmen Fuat Dal, yürüyüş yolundaki güzergahta birçok endemik bitki, geleneklerin hüküm sürdüğü köyler ile taş döşeli yolların görülmeye değer güzellikte olduğunu ve gelen birçok ziyaretçinin hayran kaldığını anlattı.

Kaynak: AA