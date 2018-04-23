Türkiye Yazarlar Birliği'nin 2017 ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 37'nci "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri, Sultanbeyli Belediyesinin desteğiyle Darülaceze Kültür Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerine takdim edildi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, törende yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın, en az ekonomi ve savunma sanayisi kadar önemli olduğunu dile getirdi.

Kültür ve sanatın toplumla buluşmasının önemine değinen Keskin, şöyle konuştu:

"Somut olmayan unsurlar karşısında sizin konumunuzu tayin ettiği gibi, hayata geçen fiziki yatırımların kalıcılığı, ancak ve ancak kadim medeniyetimizin kültür-sanatını yaşatmakla mümkündür. Dünyanın tüm coğrafyalarına ulaşmış, bin yıl boyunca tüm gönüllerde taht kurmuş bir medeniyetin evlatları olarak, güçlü bir kültür sanat envanterimiz var." diye konuştu.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmed Doğan da her ödülün aslında bir imtihan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ödül alan kişinin kendisini gördüğü ve bulduğu yer burası. Bir değer verildiği hissinin uyandırdığı heyecan, aslında sonraki günlerde yapacağı işler için bir imtihan vesilesi. TYB, 10 yıl daha erken kurulmuş olsaydı, ilk defa bizim ödül verdiğimiz Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç, Sezai Karakoç gibi isimler daha erken bir dönemde ödül alacaktı."

"Şehirlerin kültür ve sanat gündemini belirlemeye hazırız"

TYB Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise TYB'nin kültür-sanat alanında yaptığı çalışmalarla kendisini kanıtlamış önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydetti.

Farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalıştıklarına işaret eden Arıcan, şöyle konuştu:

"Çok fedakar insanlarca, samimiyetle kurulmuş, çok zorlu yılları aşarak bugünlere gelmiş, toplum yararına faaliyet yürüten bir kuruluşumuzdur. 2018, kuruluşumuzun 40. yılı. Birbirinden zengin, çok kıymetli faaliyetler icra ettiğimiz bu yıl gerçekten bereketli bir yıl geçiriyoruz. TYB, ödül vermede öncülük yapan bir kuruluş. Ödül verilecek isimleri tespit ederken ilk günkü özenle davranıyor ve büyük hassasiyetle hareket ediyoruz."

"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri"

Törende kültür ve sanat hayatına yaptıkları uzun süreli katkılarından dolayı Mehmet Genç, Metin Ünal Mengüşoğlu ve M. Recai Kutan'a "Üstün Hizmet" ödülü verildi.

Ali Emre'nin "Nureddin Zengi" kitabıyla "Roman" dalında ödül aldığı törende, "Hikaye" dalında "Olay Berlin'de Geçiyor" kitabıyla Naime Erkovan'a, "Şiir" dalında "Uzun Sürdü Hazırlığım" kitabıyla Cevdet Karal'a, "Deneme" dalında "Göz Ağrısı" kitabıyla Gökhan Özcan'a, "Fikir" dalında "Narkoz" eseriyle Mete Gündoğan'a, "Araştırma" dalında "Din ve Toplumsal Çatışma" kitabıyla Ejder Okumuş'a ve "İnceleme" dalında "Akif" isimli kitabıyla Yusuf Turan Günaydın'a berat takdim edildi.

İbrahim Demirci "Edebi Tenkit", Rasim Cinisli "Hatıra", Hacı İbrahim Mutlu "Gezi" ve Hicabi Kırlangıç "Tercüme" dalında ödüle layık görülürken, "Biyografi"de Dursun Gürlek, "Basın Fıkra"da Elif Sönmezışık ve "Basın Fikir"de Kenan Alpay ödül alan isimler oldu.

Törende ayrıca "Akif İklimi" albümüyle Mehmet Kemiksiz'e "Türk Müziği" dalında, "Eksen İnsan" isimli programıyla Şule Kala'ya "TV Programı" dalında , "Dil Yaresi" adlı programıyla Levent Dönmez'e "Radyo Programı" dalında berat verildi.

"Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri 2017"de "Dergi Yayıncılığı"nda Edebiyat Ortamı dergisi, "Şehir Kitapları"nda Bolu Belediyesi, "Çocuk Yayınları"nda Uçan At Yayınları, "Kamu Yayıncılığı"nda Bilgi Üniversitesi, "Özel Yayıncılık"ta Eski-Yeni Yayınları ödüle layık görülürken "Yayıncılık Özel Ödülü"nü ise "İslam Düşünce Atlası" eseriyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) aldı.

Kaynak: AA