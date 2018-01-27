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Türkiye, New York seyahat fuarına damga vurdu

ABD'nin kültür başkenti New York'ta her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan "The New York Times Travel Show"a bu sene Türkiye damga vurdu.

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Türkiye, New York seyahat fuarına damga vurdu

Bu yıl 15'incisi düzenlenen ve yaklaşık 150 ülkenin katılımıyla New York'taki Javits Center'da dün açılan fuarın ana sponsoru Türk Hava Yolları (THY) olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de fuara "silver sponsor" olarak katılım sağladı.

Washington Kültür ve Tanıtma Müşavirliği standı, fuar salonunun ana giriş kapısında misafirleri karşılarken, müşavir Sedat Gönüllüoğlu katılımcılara Türkiye hakkında bilgiler verdi.

Kapadokya, Efes ve Haliç'in tanıtımlarına yer verilen standa Amerikalıların ilgisi yoğun olurken, katılımcılara Türk lokumu ve baklava ikram edildi.

Ayrıca, THY'nin standı fuarda en öne çıkan bölümlerinden biri olurken, standı ziyaret eden Amerikalılara Türkiye'nin turistik ve kültürel özellikleri hakkında kapsamlı bilgiler sağlandı.

"Türkiye'nin bu fuarda olmaması düşünülemez"

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY'nin bu fuarda Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini belirterek, "Buralarda olmak ve gözükmek çok önemli. Çok büyük bir turizm ülkesi olan Türkiye'nin bu fuarda olmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Türkiye turizmi açısından ABD'nin çok büyük pazar olduğuna dikkati çeken Yalçın, iki ülke arasındaki mesafenin uzak olarak görülmesine karşın, Türkiye'nin tarihi ve kültürü açısından dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

Son dönemde Türkiye ile ABD arasında geçici sorunlar olduğunu ancak turizmin bundan etkilenmesinin beklenmediğini ileten Yalçın, "Geçmiş yılların rakamlarına baktığımız zaman çok da fazla etkilenmiyor. Önümüzdeki yıllarda ABD'den Türkiye'ye daha iyi turist sayıları bekliyoruz." dedi.

Yalçın, THY'nin ABD'de 9 farklı noktaya uçtuğu, New York'a da günde 3 uçuşunun olduğu bilgisine yer vererek, bunun Türkiye'nin turizmine büyük katkı yaptığını vurguladı.

"Amacımız kıtaları köprü olmak"

THY New York Genel Müdürü Cenk Öcal, THY'nin amacının kıtalar arasında köprü oluşturmak ve ülkelerle toplumları birleştirmek olduğunu belirterek, geçen sene 68,6 milyon yolcu taşıyarak beklentileri aşan THY'nin bu yıl da 74 milyon yolcu taşımasının öngörüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: türkiye, new york, abd
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