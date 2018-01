Kültür Sanat » Türkiye, New York seyahat fuarına damga vurdu Buradasınız : Ana Sayfa

Türkiye, New York seyahat fuarına damga vurdu

ABD'nin kültür başkenti New York'ta her yıl düzenlenen ve Kuzey Amerika kıtasının en büyük seyahat fuarı olan "The New York Times Travel Show"a bu sene Türkiye damga vurdu.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:53