Türkiye Göbeklitepe ile insanlığın hafızasına not düştü

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi'ne alındı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla Türkiye'nin insanlığın hafızasına büyük bir not düştüğünü söyledi.

Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne kaydedilme sürecine katkıda bulunan başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Oğuz, Göbeklitepe'nin bu listeye alınmasının önemiyle ilgili şöyle konuştu:

"Listede 10 bin yıllık tarihe sahip olan ve Konya’da bulunan Çatalhöyük var. Göbeklitepe ile bu tarih 12 bin yıla çıktı. Göbeklitepe ne bizim ne Avrupa’nın ne Asya’nın ne de Afrika’nın. Burası hepimizin bir özeti ve insanlığın ortak mirası. Göbeklitepe'nin bu listeye alınmasıyla Türkiye olarak insanlığın hafızasına, tarihine ve geçmişine büyük bir not düştük."

Hedefleri mirasları gelecek kuşaklara aktarmak

Liste için daha yakın tarihten de bölgeler sunabilecekken Göbeklitepe'yi tercih ettiklerini belirten Oğuz, "Türkiye olarak hep şunu diyoruz: İnsanlığın tarihine not düşmeye devam edelim. Temel hedefimiz hangi dönemin eseri olursa olsun insanlığın ortak mirası olarak görülen mirasları gelecek kuşaklara aktarmak" dedi.

Oğuz, Türkiye'den 18 bölgenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde olduğunu ancak bunun Türkiye'nin potansiyelini yansıtmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye kadar medeniyet beşiği olabilmiş diğer ülkelerin bu listede yaklaşık 50 eseri var. Batıdan doğuya, kuzeyden güneye geçiş ülkesi olan bir coğrafyada 18 eseri olmasına üzülüyoruz ancak son 8-10 yılda her yılı dolu geçirerek bu eksikliğimizi büyük oranda telafi ettik."

"İnsanlık tarihi için önemli bir kayıt"

Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne alınmasının bu bölgeye kültür turizmini artıracağını ve bölgenin uluslararası alanda da tanınmasını sağlayacağını belirten Oğuz, "Bu tanınma aynı zamanda buranın korunmasını da sağlayacak. Ayrıca Göbeklitepe'nin bu listeye alınması, 12 bin yıldan günümüze doğru bu coğrafyanın hikayesini oluşturma imkanı sunacak. Çok kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir coğrafyayız. Bu hikayeyi en iyi bu liste üzerinden kurgulayabiliriz. Göbeklitepe'nin bu listeye alınması, birçok boyutta insanlık tarihi için önemli bir kayıt oldu" dedi.

Son zamanlarda Yozgat Sarıkaya Roma Hamamı ve Elazığ Harput tarihi kenti gibi bölge ve eserlerin de UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendiğini hatırlatan Öcal, listede bulunan 77 eseriyle Türkiye'nin bu alanda birinci olduğunu anlattı.

Türkiye UNESCO'da parlıyor

Türkiye'nin son yıllarda gerek somut gerekse somut olmayan kültürel varlığıyla UNESCO'da parladığından bahseden Oğuz, şöyle konuştu:

"Türkiye, son 10 yıldır UNESCO'da farkındalığı fevkalade yüksek bir ülke oldu. Uluslararası toplumda da Türkiye’nin UNESCO’ya olan bu ilgisine değer veriliyor. Zaten UNESCO yürütme kuruluna seçilmiş olmamız da bunun bir göstergesi."

Oğuz, Türkiye'nin UNESCO Genel Direktörlüğü'ne bir Türk'ün gelmesi, Türkçe'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) 7. dili kabul edilmesi, dünyada diyalog ve barışın sağlanması gibi hedefleri olduğunu belirtti.

UNESCO listelerindeki Türk değerlerinin de artırılmasının amaçlandığını söyleyen Oğuz, Dede Korkut, Türk okçuluğu, Mevlana külliyatı gibi değerlerin de çeşitli listelere alınması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"UNESCO'da Türkiye olarak durmak yok, yola devam sloganımız devam ediyor. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yürütme kurulundaki görevimizi verimli kullanmak istiyoruz. UNESCO'yu barış ve diyalog platformu olarak etkin şekilde kullanarak Türkiye'nin kültürel ve başka alanlardaki zenginliğini dünyaya açmak ve dünya ile paylaşmak istiyoruz."

Kaynak: AA