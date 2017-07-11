Türk sinemasının unutulmaz ismi Fikret Hakan hayatını kaybetti

Türk sinemasının duayen isimlerinden Fikret Hakan İstanbul'da hayatını kaybetti.

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Türk tiyatrosu ve sinemasının önemli oyuncusu Fikret Hakan 83 yaşındaydı.

Hakan, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 yaşında tiyatro sahnesine çıkan Fikret Hakan, 1953 yılında "Köprüaltı Çocukları" filmiyle sinemaya adım attı.

204 film ve 28 dizide oynayan Hakan, 1970'li yıllarda senarist, yönetmen ve yapımcı olarak da çalıştı.

1958 yılındaki "Üç Arkadaş" ve 1964'deki "Keşanlı Ali Destanı"yla büyük bir üne kavuşan Fikret Hakan'a

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca "Devlet Sanatçısı" unvanını verildi. TRT Haber