Türk sanatçıdan Londra'da Grenfell sergisi

Serginin açılışı Londra'nın batısındaki Al Manaar Müslüman Kültürel Miras Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, Harrow Belediye Başkanı Margaret Davine, yangının yaşandığı semtin sakinleri, mağdur aileler ve sanatseverler katıldı.

Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi iki ayrı seriden oluşuyor

Sanatçı Beyza Kaplan, ilk seride klasiği modern sanatla harmanlayarak yeni bir boyut kazandırdığı minyatür çalışmalarına yer verdi. Sergi'nin ikinci serisinde ise, doğrudan Grenfell yangınının hislerini yansıtan eserler var.

Kaplan, Grenfell yangınını bildiğini ancak eserlerini ortaya çıkarmadan önce mağdurların hissettiklerini yansıtabilmek için uzun bir süre araştırma yaptığını söyledi.

Dünya genelinde çok fazla üzücü olay yaşandığını belirten Kaplan, "Londra, Afganistan ya da Afrika'nın bir ülkesi; nerede olursa olsun, genel itibarıyla insanların mağduriyetlerinin daha çok başkalarının ihmallerinden kaynaklandığını" düşünüyor.

Gelecekteki çalışmalarında da insanların mağduriyetlerini göz önüne çıkaran projelerde olmak istediğini vurgulayan Kaplan, "Grenfell'i yapma sebeplerimden birisi de bu. Çok fazla Müslüman ve sosyo-ekonomik seviyesi iyi olmayan mağdur kişilerin, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda çok yüksek bir yerde de benzer trajediyi yaşayabileceğini göstermek" dedi.

Resim, çini, minyatür ve tezhip gibi çeşitli branşlarda çalışmaları ve çeşitli ödülleri olan Kaplan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Kültürel Miras Taşıyıcısı" uunvanına da sahip.

Sergi, 10 Mayıs'a kadar Al Manaar Müslüman Kültürel Miras Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Şikayetler göz ardı edilmişti

Kensington ve Chelsea Belediyesi'ne ait 24 katlı Grenfell Tower'da geçen yıl 14 Haziran'da çıkan yangında, bebek ve çocukların da aralarında olduğu 72 kişi yaşamını yitirmişti. Yangının, binanın dış cephesinde kullanılan plastik kaplama nedeniyle hızla yayıldığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal konut niteliğindeki binada çıkan yangından, geniş bütçesiyle bilinen Muhafazakar Parti'nin yönetimindeki belediye sorumlu tutulmuştu.

Bina sakinlerinin son 4 yılda yangın güvenliği konusunda belediyeye çok sayıda şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu şikayetlerin binanın tadilatıyla ilgili raporda dikkate alınmadığı, yakın zamanda yapılan bir teftişte de binanın "güvenli" ilan edildiği açıklanmıştı.

İngiliz basını, binayı yangına dayanıklı malzemeyle kaplamanın maliyetinin, belediyeye çıkan faturayı sadece 5 bin sterlin artıracağını yazmıştı.

Kaynak: AA