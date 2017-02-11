Türk Kültürüne Katkı Ödülleri sahiplerini buldu

Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye’nin, Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtılmasına katkı veren değerli isimlere “Türk Kültürüne Katkı Ödülü” verdi.

Radyoculuk alanında Türkiye'nin en kapsamlı ödül organizasyonu olan Radyo Akademi Ödülleri'nin üçüncüsü, 10 Şubat cuma akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. Uluslararası Radyo Platformu OYDAR tarafından Beykoz Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen program, bu yıl Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle yapıldı. Kral TV’den canlı olarak yayımlanan bu özel gecenin sunuculuğunu Behzat Uygur üstlenirken, birçok ünlü isim de gecede sahne aldı.

Yunus Emre Enstitüsünden “Türk Kültürüne Katkı Ödülleri”

Türkiye’nin en iyi radyo ve radyocularının belirlendiği 3. Radyo Akademi Ödülleri’nin bu yılki yeniliklerinden birisi, 40 ülkede kurduğu 50 kültür merkezi aracılığıyla Türkçenin kadim sesinin dünyaya duyurulmasında, tarihî ve kültürel mirasımızın tanıtılmasında önemli görev üstlenen Yunus Emre Enstitüsünün organizasyon ortağı olmasıydı. Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle uluslararası bir boyut kazanan Radyo Akademi Ödülleri; radyo, müzik ve kültür alanında başarılı isimleri düzenlenen gecede bir araya getirdi.

“Halkın yanında olan medyanın gücü yadsınamaz”

Programın açılışında TRT Tarafından hazırlanan, 15 Temmuz Darbe Girişimine dair kısa film yayınlandı. TRT Genel Müdürü Şenol Göka yaptığı açılış konuşmasında, darbeyi püskürten halkın yanında olan medyanın önemine değindi.

“Türkçenin Sesi Radyosu ile ülkemizi mesafe tanımaksızın tanıtıyoruz”

Ödül takdim töreninde konuşan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerine başladığında yalnızca üç-beş merkeze sahip olduğunu şu anda ise 40 ülkede 50 merkezde hizmet verdiklerini ifade etti.

Ateş, radyoculuğun kültürün yayılmasında etkisinin azımsanamaz olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Radyolar ve radyoculuk, işitsel dünyamızın zenginlikleridir. Biz de Yunus Emre Enstitü bünyesinde kurduğumuz internet tabanlı Türkçenin Sesi Radyosu vasıtasıyla ülkemizi, kültürümüzü mesafe tanımaksızın tanıtıyoruz.”

Türk kültürünün tanıtılmasına katkı veren 7 değerli isim

Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye'nin, Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtılmasına yurt içi ve yurt dışında katkı veren 7 ismi belirledi. Türk Kültürüne Katkı Ödülüne layık görülen 7 isim ise şöyle:

-73 yıldır Balkanlar’da Türkçe yayın yapan ve yaptığı programlarla Türkçeye, Türk kültürüne hizmet eden, ortak kültürel mirasa sahip çıkan Üsküp Radyosu;

-Bosna-Hersek’te gerçekleştirdiği kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalarla Türkçenin yaygınlaşmasına, Türk kültür ve tarihinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Araştırmacı-Yazar Senad Hasanagić;

-Eserleriyle Türk müziğine besteci ve yorumcu olarak büyük katkılar yapmış, pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve Türk müziğinin dünya çapında tanınmasını sağlamış iki büyük sanatçı Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu;

-Ulusal ve uluslararası olmak üzere 80’i aşkın ödülün sahibi olan; senaryosunu yazdığı ve çektiği filmlerle kültürümüze, sanatımıza, tarihimize ışık tutan ve sinemamızı dünya çapında temsil eden yönetmen Derviş Zaim;

-Türkiye ve yurtdışında çeşitli dizi ve filmlerde aldığı rollerle, örnek kişiliği ve duruşuyla Türkiye’nin imajına katkı veren başarılı Oyuncu Engin Altan Düzyatan;

-Yurt içi ve yurt dışında ilgiyle takip edilen, Türk tarihinde önemli bir yeri olan Kayı Boyu’nun destansı mücadelesini konu alan; kültürümüzü, tarihimizi ve değerlerimizi doğru şekilde yansıtan Diriliş Ertuğrul dizisi, Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk Kültürüne Katkı Ödülü’ne layık görüldü.

Derviş Zaim, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’na ödüllerini TRT Genel Müdürü Şenol Göka verirken, Diriliş Ertuğrul dizisi ve Engin Altan Düzyatan’a öüllerini ise Yunus Emre Enstitüsü Prof. Dr. Şeref Ateş takdim etti. Üsküp Radyosu ve Senad Hasanagić de ödüllerini TRT Radyo Dairesi Başkanı Amber Türkmen’den aldı.

Türk Kültürüne Katkı Ödülleri’nin verilmesinin ardından Türkiye’nin en iyi radyo ve radyocularının açıklandığı gece sahne performanslarıyla devam etti.