  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Türk-Japon ortak yapım film "Ertuğrul 1890" yarın TRT 1'de

Türk-Japon ortak yapım film "Ertuğrul 1890" yarın TRT 1'de

Ertuğrul firkateyni faciasının 125. yılı vesilesiyle çekilen "Ertuğrul 1890" filmi, TRT 1'de seyirciyle buluşacak.

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Türk-Japon ortak yapım film &quot;Ertuğrul 1890&quot; yarın TRT 1de

Ertuğrul firkateyni faciasının 125. yılı vesilesiyle çekilen "Ertuğrul 1890" filmi, TRT 1'de seyirciyle buluşacak.

Türkiye ve Japonya arasındaki dostluğun pekişmesinde büyük rol oynayan iki tarihi olayın anlatıldığı Japon-Türk ortak yapımı "Ertuğrul 1890" yarın ekranlara gelecek.

Yönetmenliğini Mitsutoshi Tanaka'nın üstlendiği filmde, Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent rol alıyor.

Film, 1887'de Japon heyetinin İstanbul'u ziyaret etmesinin ardından Osmanlı firkateyni Ertuğrul'un Japonya'ya gitmesi ve geri dönmek için yola çıktığında 681 kişiyle batmasını konu alıyor.

Firkateynden yalnızca 69 kişi sağ kurtulurken, yaralılar sahile ulaştığında Japon köylüler tarafından misafir edilir.

İlerleyen yıllarda, Türk-Japon dostluğuna atfen kazanın yaşandığı bölgeye anıt dikilir.

Senaryosunu Eriko Komatsu'nun kaleme aldığı film yarın saat 20.00'de izlenebilecek.

Etiketler: ertuğrul 1890 filmi, Ertuğrul firkateyni faciası
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