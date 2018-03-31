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Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş hayatını kaybetti

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TRT sanatçısı Mükerrem Kemertaş, yarın İzmir'de toprağa verilecek

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Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş hayatını kaybetti

İzmir'de uzun süredir hastanede tedavi gören TRT sanatçısı Mükerrem Kemertaş, 80 yaşında hayatını kaybetti.

Mükerrem Kemartaş'ın cenazesi yarın Bornova Özkanlar Camiinde kılınacak namazın ardından İzmir'de toprağa verilecek.

1938 yılında Erzurum'da doğan Mükerrem Kemertaş, sanat hayatına çocuk yaşlarda başladı.

Erzurum Halk Oyunları Halk Türküleri Derneği korosunda yer alan Kemertaş, 1961 yılında TRT Erzurum Radyosu "Doğu'dan Sesler Korosu"nda göreve başladı.

Halk müziğine çok sayıda eser kazandıran Mükerrem Kemertaş, "Huma Kuşu" parçasıyla tanındı.

Çok sayıda plak ve kaset çıkardı.

TRT'nin İstanbul ve İzmir radyolarında da görev yapan Mükerrem Kemertaş 2003 yılında emekli oldu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: mükerrem kemertaş
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