Türk filmleri Brezilya halkıyla buluşuyor

Sao Paulo Türk Kültür ve Turizm Müşavirliği ile Cinemateca Brasileira iş birliğinde "Türk Filmleri Festivali" başladı.

Festivalin açılışı ise "Selvi Boylum, Al Yazmalım" filmiyle yapıldı. Türk Filmleri Festivali'nde "Kelebeğin Rüyası, Bir Zamanlar Anadolu’da, Bal, Mavi Bisiklet, Pandora’nın Kutusu ve Nadide Hayat" filmleri ikişer kez Brezilyalı sinemaseverlerle buluşacak.

Ara Güler'in fotoğrafları Brezilya'da

Türk Filmleri Festivali'nde ziyaretçiler sadece filmlerle karşılanmıyor. Ayrıca, Cinemateca sinema salonunda Ara Güler fotoğraflarından oluşan sergi de bulunuyor.

İki hafta daha sürecek olan sergi, Brezilyalıların beğenisini kazandı.

Ebru sanatçısı Garip Ay da festivalde

Türk el sanatının da Brezilyalılara tanıtılması amaçlanan festivalin açılışında, ebru sanatçısı Garip Ay canlı performans sergiledi.

Festival açılışında Sao Paulo Kültür ve Turizm Müşaviri Ahmet Çanga, Brezilya ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için film festivali düzenlediklerini söyledi.

"Gayet güzel bir ilgi var. İki hafta boyunca Türk filmleri bu festival kapsamında gösterilecek."

Festivale yoğun ilgi gösteren Brezilya halkı, Türk kültürünü tanımanın tadını 15 Nisan'a kadar çıkarabilecek.

Kaynak: AA