"Türk festivalleri dünya sanatına açık"

Avrupa Festivaller Birliği (EFA) Yönetim Kurulu Başkanı Jan Briers, 32. Uluslararası İzmir Festivali ve EFA Yönetim Kurulu Toplantısı için İzmir'e geldi.

"Kaliteli festivaller yapılıyor"

Jan Briers, "Türk festivallerinin tüm dünyanın sanatına açık olmasını takdir ediyoruz. Oldukça kaliteli sanatçılarla kaliteli festivaller yapılıyor" dedi.

Briers, yalnızca Avrupa'da değil, Gürcistan, Rusya, Türkiye ve hatta Asya ülkelerindeki festivalleri planladıklarını söyledi.

Türkiye'deki uluslararası festivallere övgü

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin gibi kentlerin uluslarası düzeyde büyük festivallere ev sahipliği yaptığını belirten Briers, şunları söyledi:

"Türk festivallerinin tüm dünyanın sanatına açık olmasını takdir ediyoruz. Oldukça kaliteli sanatçılarla, kaliteli festivaller yapılıyor. Avrupa festivalleri için de istediğimiz şey bu. Her yerdeki sanata açık olması çok güzel. İşte insanları harika yapan, farklı kültürlere açık olmaları. Bunu İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'daki diğer festivallerde görüyoruz."

"Türkiye'deki festivaller Avrupadakilerle aynı seviyede"

Jan Briers, Türkiye'deki festivallerin, organizasyon, sanatçı kalitesi ve izleyici kitlesi yönüyle Avrupa'daki festivallerle aynı seviyede olduğuna dikkat çekti.

Her ülkede karşılaştıkları zorlukların aynı olduğunu söyleyen Briers, şunları anlattı:

"Yeni sanatçılar, seyirci kitlesi ve toplum istiyoruz. Çünkü hedef kitlenizdeki toplum, bazen çok tutucu olabiliyor. Bu yüzden onlara farklı seçenekler ve yeni yüzler de sunmak gerekiyor. Türk festivalleri ile Belçika, Hollanda veya İngiltere'deki festivaller arasında herhangi bir fark görmüyorum."

"Sanat etkinlikleri yabancı misafirleri etkiliyor"

Türkiye'nin, zengin kültürel mirasını, festivallerde yerli ve yabancı seyircilerin beğenisine sunduğunu ifade eden Briers, Efes Antik Kenti ve Aspendos gibi tarihi mekanlarda düzenlenen sanat etkinliklerinin, yabancı misafirleri oldukça etkilediğini söyledi:

"Şehirlerin gücü büyüyor. Bunun önemi de güçlü bir kültürel hayata, güçlü bir turistik aktiviteye sahip olmaktan geçiyor. Kültür ve turizmi bir araya getirdiğiniz zaman, eski şehirlere canlılık getirebilirsiniz. Yalnızca turizm anlamda değil ekonomik anlamda da durum böyle."

Kaynak: AA