Türk dünyasının müziği Balkanlarda yankılanacak

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrası çatısı altında bir araya gelen Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç müzisyenler, Türk müziğini Balkanlara dinletmek için turneye çıkıyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi Türki cumhuriyetlerden TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'na katılan genç müzisyenler, 23 Temmuz'da başlayacakları Balkanlar turnesine nasıl hazırlandıklarını ve Türk dünyası bestekarlarının eserlerini de içeren repertuvarlarıyla verecekleri konserlerin heyecanını Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'ndaki prova sırasında AA muhabirine anlattı.

Orkestranın şefi Azerbaycanlı Mustafa Mehmandarov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un girişimiyle 2010'da kurulan gençlik oda orkestrasına önce keman sanatçısı olarak katıldığını, daha sonra orkestra şefliği görevini üstlendiğini belirtti.

Mehmandarov, "Bu uluslararası bir orkestra. Türk dili konuşan memleketlerden Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan ve Başkurdistan'dan müzisyenler toplandık. Hepsi arkadaşım. Bu yılki projemiz de çok enteresan. Balkan ülkelerine bir turumuz var. Orada da çok önemli konserlerimiz olacak. Her zaman olduğu gibi repertuvarımızın bir kısmı, dünya seviyesindeki Avrupa bestecilerinin eserleri, bir kısmı ise Türk dili konuşan memleketlerden bestecilerimizin eserlerinden oluşuyor."

"Bir aile gibiyiz"

Kuruluşundan bu yana 2016 yılı dışında her yıl orkestranın konser çalışmalarına katıldığını anlatan viyola sanatçısı Sabuhi Akhundov, "Azerbaycan'da senfoni orkestrasında çalıyorum. Bu orkestradaki 'hissi münasebet' çok iyi. Burada herkes 'mihriban', yani herkes çok iyi." diye konuştu.

Orkestradaki herkesin kendi ülkesinin müziğini çalışmalara taşıdığını belirten Akhundov, "Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan, Kırgızistan gibi birçok yerden müzisyen var. Hepsinin müziğini çalıyoruz burada. Bir aile gibiyiz." dedi.

"Değerlerimize sahip çıkarak evrensel kalitede iş yapıyoruz"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nda çalışan keman sanatçısı Nazlı Avcı, ilk defa yer aldığı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası'nın Türk dünyası müzisyenlerini bir araya getirmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Avcı, "Nereye gittiğimizin önemi yok. Bir arada olmak, barış önemli. Milliyetçilikten uzak fakat kendi değerlerimize sahip çıkarak bu kadar evrensel kalitede bir iş yapmak bence çok önemli." dedi.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'nun girişimiyle 2010 yılında kurulan orkestra, TÜRKSOY üyesi ülkelerin genç sanatçılarından oluşuyor.

Türkçe konuşan halkların müzik potansiyelinin evrensel klasik müzik diliyle yansıtılması ve Türk kültürü ile Türk klasik bestelerinin tanıtılması amacıyla faaliyet gösteren orkestra, bu yıl Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlığının 25. yılı vesilesiyle Balkan turnesine çıkıyor.

İlk konserini 22 Temmuz'da Bursa'da verecek orkestra, turne kapsamında bu ayın 24'ünde Üsküp'te, 26'sında Ohrid'te, 28'inde Podgoritsa'da, 30'unda Mostar'da, 31'inde Saraybosna'da ve 2 Ağustos'ta Belgrad'ta sahne alacak.