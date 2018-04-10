Türk dizilerine devlet desteği geliyor

Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri için Türkiye'de yapılan harcamaların yüzde 30'u kadarının da iade edilmesi öngörülüyor.

Türk dizileri, milyonlarca dolarlık ihracat başarısına imza atarak, ABD'nin ardından sektörde ikinci sıraya yerleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdiği yeni sinema ve telif hakları yasa taslaklarında son aşamaya gelindi.

5224 sayılı "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun"da değişiklik yapılmasını öngören ve şu an Bakanlar Kurulu'nda olan sinema taslağı ile telif hakları düzenlemesinin yakın zamanda Meclis'e sevk edilmesi öngörülüyor.

Türkiye'yi çekim üssü haline getirmek ve film turizmini desteklemek amaçlanıyor

Sinema desteklerinde yeni bir dönemi başlatacak düzenlemelerle eser sayısı ve niteliğinde artış oluşturmak, üretilen eserlerin daha fazla seyirciyle buluşmasını sağlamak, yeni destek mekanizmaları oluşturmak, Türkiye'yi film üretim ve çekim üssü haline getirmek ve film turizmini desteklemek amaçlanıyor.

Taslağa göre, sinemada uzun metraj, ilk yönetmen, belgesel, animasyon, kısa film, senaryo, Ar-Ge ve yapım sonrası başlıkları altında verilen desteklere 5 yeni teşvik daha eklenecek.

Bu kapsamda ortak yapımlara, yabancı film yapımlarına, çekim sonrası yapımlara, yerli film ve dizi yapımlarına da destek sağlanacak.

Taslakta, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlanması, film turizminin geliştirilmesi amacıyla yabancı filmlere yönelik önemli maddi desteklerin getirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda, Türkiye'de çekilecek yabancı sinema filmleri için Türkiye'de yapılan harcamaların yüzde 30 kadarı iade edilecek.

Taslağın yasalaşması durumunda yabancı filmlere verilen destek oranı, Fransa, Güney Kore, Estonya ve Macaristan'dakilerle aynı seviyeye gelecek.

Yurt dışında gösterim şartı aranıyor

Bakanlık, 140'tan fazla ülkede gösterilen, yıllık 350 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaşarak, ihracat sıralamasında ABD'den sonra 2. sıraya yerleşen Türk dizilerine de destek vermeyi hedefliyor.

Düzenlemeyle, yurt dışında yayımlanması koşuluyla Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak nitelikteki yerli veya ortak yapım dizi filmlere maddi destek verilecek.

"Telif Hakem Kurulu" kurulacak

Bakanlığın hazırladığı telif hakları yasa taslağıyla ise adil ve makul bedellere dayanan telif lisanslama sisteminin oluşturulması, dijital alanda telif hakkı ihlalleriyle daha hızlı ve etkin mücadele edilmesi, var olan uygulamaların iyileştirilmesi, kütüphanecilik faaliyetlerinin menfaat dengesine dayalı bir şekilde yasal zemine kavuşturulması ile kamunun eserlerden faydalanma imkanının artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, meslek birliklerinin sayıca çokluğunun neden olduğu sorunların giderilmesi amacıyla "çatı kuruluş" oluşturma zorunluluğunun getirilmesi, ayrıca tarife bedellerine yönelik şikayetlerin giderilmesi için de Yargıtay, Rekabet Kurumu ve Bakanlık yetkilileri ile akademisyenlerinden oluşan "Telif Hakem Kurulu" kurulması planlanıyor.

Taslakta, toplu ve yaygın kullanım alanlarının lisanslanmasında birliklerden izin alma zorunluluğu getirilmesi, Bakanlıkça yürütülen sertifikalandırma sisteminin müzik kullanan restoran, otel, eğlence mekanları gibi umuma açık mahalleri kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor.

Ayrıca, dijital korsanlıkla mücadelede kurumlar arası etkin iş birliğinin sağlanması, ihlalci internet sitelerine erişimin daha hızlı ve etkin bir şekilde engellenmesi, engellilerin eserlere erişim imkanlarının arttırılması ve kimsesiz eserlere kamu kurumlarınca kullanım imkanı getirilmesi de taslakta düzenlendi.

Kaynak: AA