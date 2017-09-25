Fransa'da Nadia Daam'ın hazırladığı "28 dakika" adlı programda Uluslararası İlişkiler Profesörü Philip Golub ve Antropolog Paul Jorion Türk dizilerinin dünyadaki etkisini ele aldı.

"Türk Dizileri Dünyayı Fethediyor" başlığı Fransa’nın ARTE kanalında yayınlanan "28 dakika" adlı programda atıldı. Programda dizilerle "Türk milli kimliğinin tanıtımının yapıldığına" vurgu yapıldı.

Program sunucusu Nadia Daam, “Bu dizilerin bir ortak noktası olarak hepsi Türk milli kimliğinin tanıtımını yapması. Bu dizilerden biri Payitaht Abdülhamid. Bu dizi aynı zamanda günümüz Türkiye’si ile ilgili olduğu kadar İslam’la da ilgili birçok referans içermektedir. Ayrıca bu dizilerin de yabancı ülkelerde hemen her yerde yayınlandığını belirtmek lazım” dedi.

Bu dizilerin de yabancı ülkelerde hemen her yerde yayınlandığını belirten Nadia Daam, “Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Kuzey Afrika’da. Ve bu da Türk yumuşak gücünü oluşturuyor. Hatta hükümet bunu saklamıyor. Nitekim Kültür Bakan Yardımcısı “Bu dizilerle her eve gireceğiz ve Türkiye’nin etkinliğini yayacağız” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Oldukça açık bir ifade.” diye konuştu.

Paris Amerikan Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Profesörü Philip Golub ise Türk dizilerini şöyle değerlendirdi;

“Burada söz konusu olan sert gücü yücelten bir yumuşak güç. Sert güçten kast edilen ise milliyetçilik, tarihi imparatorluk ideolojisi ve tabi ki din.”

Türk dizileri Fransa’nın ARTE kanalında bu ifadelerle yer buldu. Programda "Türk Dizileri Dünyayı Fethediyor" başlığı ile işlenirken özellikle TRT1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamit ön plana çıktı.

Programda bu dizilerle "Türk milli kimliğinin tanıtımının yapıldığına" dikkat çekildi.