  • 27 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Tuncel Kurtiz 4. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Tuncel Kurtiz 4. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Sanatçı Tuncel Kurtiz’in ölümünün 4. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesince anma programı düzenlendi.

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Tuncel Kurtiz 4. ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Sanatçı Tuncel Kurtiz’in ölümünün 4. yıl dönümü nedeniyle Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesince anma programı düzenlendi.

Kazdağları'nın eteklerinde kurulu ilçeye bağlı Çamlıbel Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, sanatçının eşi Menend Kurtiz, yakınları, dostları ve hayranları katıldı.

Seslendirdiği şiirler dinletilen sanatçının hayranları duygulu anlar yaşadı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, konuşmasında, Kurtiz’in yeri doldurulamayacak çok önemli değer olduğunu söyledi.

"Ölümünün 4. yılında adam gibi adam Tuncel Kurtiz’i bir kez daha birlikte beraberce anıyoruz" diyen Saka, "4 yıl önce Türkiye sadece bir sanatçısını kaybetmedi, hakikaten adam gibi bir insanını kaybetti. Bugün böyle insanlar gittikçe azalmakta, gittikçe yokluğa doğru son hızla ilerlemekte. Onun için ülke bu noktada. Ama ben şuna inanıyorum ki büyük ustanın ektiği tohumlar kendisi gibi sanatçıların yetişmesi konusunda en kısa süreçte meyve vermeye başlayacaktır. Bir kez daha büyük ustayı rahmetle anıyor, onun gibi sanatçıların ortaya çıkmasıyla onun mezarında rahat bir uyku uyuyacağına inanıyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtiz’in hayranlarından Aylin Çağlar ise "Vatanını sevdiğini düşünüyorum. Çok insancıl, insanları seven, çok iyi bir sanatçıydı. Çok duygulandım, çok üzgünüm ama bugün burada onu anıyor olmaktan da memnunum." diye konuştu.

Anma programının ardından Çamlıbel Mahallesi Muhtarlığı önünde katılımcılara pilav ve ayran dağıtıldı. 

Etiketler: Tuncel Kurtiz, balıkesir, Edremit
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