TSA ingilizce dil seçeneği ile Türk sinemasını dünyaya açtı

İngilizce olarak da ulaşılabilecek sitede film, kişi, kitap, makale ve tezlerin künyeleri dışında, Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşiler dünyanın her yerinden sinemaseverlerin ve araştırmacıların ilgisine sunuluyor.

Osmanlı'dan başlayarak Türk sinemasına dair yazılı, görsel ve işitsel tüm materyali titiz bir araştırmayla ele alarak künye bilgilerinin oluşturulduğu Türk Sineması Araştırmaları (TSA), Türk sinemasını dünyaya açtı. tsa.org.tr’ye İngilizce dil seçeneğinin eklenmesi ile ilgili olarak Bilim ve Sanat Vakfı’nda düzenlenen lansman toplantısı TSA’nın geçmişten günümüze yaptığı tüm çalışmaların özetini içeren bir videoyla başladı. Bilim ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Okumuş, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ve TSA Genel Koordinatörü Murat Pay’ın konuştuğu lansman gecesinde İstanbul Şehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nezih Erdoğan da bir sunum gerçekleştirdi.

“Kültürel mirasın aktarılması en önemli misyonumuz”

Bilim ve Sanat Vakfı’nın kurulduğu günden beri kültürel mirasın hatırlanmasını, aktarılmasını ve mümkünse yeniden yorumlanmasını misyon edindiğini vurgulayan Bilim ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Okumuş, “Türk Sineması Araştırmaları projemizi de bu çerçevede sürdürdüğümüz çalışmalar arasında değerlendiriyoruz. Bu amaçla Türk sinemasına dair yazılı, sesli, görsel her türlü kayıt, iz ve belge toplanıp dijital bir platform oluşturuldu. Böylece Sanat Araştırmaları Merkezi’mizde sinemaya dair belki daha çok teorik düzeyde, özgün bir sinema dilinin imkanı adına sürüdürülen çalışmalar, bu projeyle işin uygulamasına daha açık bir zemin kazandı. Şimdi bir adım daha atıp bu platformu uluslararası erişime, kültürlerarası değerlendirmeye açmış oluyoruz. Sinema son asrın en etkili kültürel ve sanatsal ifade biçimlerinden biri oldu. Bu projenin Türkiye’de bu önemli ifade biçimin zenginleşmesine katkıları olmasını umuyor ve diliyoruz” diye konuştu.

Lansman gecesinde Çiğdem Borucu Erdoğan, Kadriye Bozkurt ve Nurcan Arısoy’dan oluşan müzisyenlerin icra ettiği müzik eşliğinde Osmanlı’dan Manzaralar başlıklı film gösterimi yapıldı. Kino İstanbul ve Eye Film Enstitüsü’nün ortaklığı ile gerçekleştirilen gösterimde, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine ait İstanbul, İzmir ve Efes görüntülerinin yanı sıra, Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’na dair görüntülerinden özel bir seçki sunuldu.

Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) ve İstanbul Şehir Üniversitesi ortaklığı, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteği ile üç yıl önce yayına başlayan site, Türk sinemasıyla ilgili mevcut bilgi, belge ve materyallere tek bir kaynak üzerinden ulaşma imkânı sunuyor. İngilizce dil seçeneğiyle TSA, uluslararası alanda Türk sinemasının dünyaca bilinirliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Filmlerle ilgili geniş künye, sinopsis, etiket ve mekân bilgilerini içeren, yönetmen, oyuncu ve set ekiplerinin biyografilerine ulaşılabilen, film ve kişilerle ilgili büyük bir görsel arşive sahip olan TSA, aynı zamanda geniş makale havuzuyla araştırmacıların da yoğun ilgisini çekiyor. Sitenin İngilizce dil seçeneğinde film, kişi, kitap, makale ve tezlerin künyeleri dışında, Türk sinemasıyla ilgili güncel haberler, gişe ve hasılat rakamları, özgün makale ve söyleşiler de yer alıyor. Ayrıca Osmanlı’da Sinema, Fantastik Türk Filmleri, Türk Korku Sineması, Belgesel Sinema gibi çeşitli kategorilerde özgün içerikler de dünyanın her yerinden sinemaseverlerin ve araştırmacıların ilgisine sunuluyor.