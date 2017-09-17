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Buradasınız : » » TRT’nin yeni dizisi ‘Yalaza’ ekranlara hızlı giriş yaptı

TRT’nin yeni dizisi ‘Yalaza’ ekranlara hızlı giriş yaptı

Yeni yayın dönemine iddialı yapımlarla giren TRT 1'de yeni dizi 'Yalaza' izleyicisiyle buluştu.

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TRTnin yeni dizisi Yalaza ekranlara hızlı giriş yaptı

İlk bölümüyle dün TRT1’de ekrana gelen yeni aile dizisi ‘Yalaza’ büyük beğeni topladı. Aile sıcaklığını ekrana getiren ve izleyicisinden tam not alan dizinin reytingi de birçok rakibini geride bıraktı.

Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav ve mizah dünyasının usta ismi Hasan Kaçan'ı bir araya getiren ‘Yalaza’nın cumartesi akşamı rayting tablosu; totalde 11, AB'de 5 ve ABC1'de 6. Sıra olarak ölçüldü.

‘Yalaza’ alışıldık Anadolu dizilerinden farkını, özgün anlatımıyla ortaya koymakta.

Yalaza, konusu ve karakterleri ile diğer Anadolu dizilerinden farklı!

İzleyicinin büyük beğenisini toplayan Yalaza dizisi, Adapazarı Taraklı’da doğup büyümüş beş çocuk babası, dört yetişkin kızı, afacan küçük oğlu ve evin etrafında kasap kedileri gibi dolanan damat adayları dışında pek bir sıkıntısı olmayan İbrahim’in hikayesini anlatıyor. İbrahim, güler yüzlü, sevecen bir Anadolu insanıdır. Aşkla mantık arasında kalmış olan İbrahim, zaman zaman bunalıp dünyadan el etek çekmeyi düşünse de, her şeye rağmen seven, hayatı seçen, tevekkül eden, pozitif kişiliğiyle dikkat çekmektedir.

Yalaza kültürünün kendine has esprili anlatım tarzına yer veren dizi, sıcak ve tarihi kasaba görüntüleriyle de izleyiciyi ekranların başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Usta oyuncu kadrosu dikkat çekiyor

Dün TRT 1 ekranında izleyici ile buluşan dizisinin oyuncu kadrosunda; Sinan Albayrak, Didem Balçın, İpek Tuzcuoğlu, Erol Aksoy, Kadir Çöpdemir, Hasan Kaçan, Gamze Karaduman, Merve Erdoğan, Lalizer Kemaloğlu, Ergül Miray Şahin, Mert Carim, Tibet Tursun, Kerem Muslugil, Ercü Turan, Zeynep Gülmez, Gizem Koçer, Erdal Cindoruk, Elif İnici, Batuhan Aydar, Özkan Ayalp, Ömer Gecü, Eray Ayaz, Eylül Naz Özgen gibi isimler bir araya geliyor.

Yalaza ne demek?

Yalaza, Adapazarı Taraklı’ya özgü bir anlatım sanatı. Günümüz tabiriyle birini ‘işletmek’ de denilebilir. Canı sıkılan, bezgin kişilerin yüzünü güldüren yalaza, zor zamanların da sığınağı. Yalaza, deyim yerindeyse insanı uyandıran, daha özenli ve duyarlı olmaya davet eden adeta toplumsal bir sanat. 

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