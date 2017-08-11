TRT'de yayınlanacak 'Alija' dizisi Saraybosna'da tanıtıldı

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya (Alija) İzetbegoviç'in hayatını konu alan ve TRT'de yayınlanacak "Alija" dizisi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da tanıtıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısına, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzetbegoviç, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç ve yapımcı Muhammed Hakan Sancaktutan da katıldı.

TRT Genel Müdürü Eren, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in, zulümlere, asimilasyonlara direnmenin de ötesinde, bir kimlik mücadelesi göstererek, halkına ve milli değerlerine sahip çıkmış büyük bir lider olduğunu söyleyerek, "Bosna Hersek'in en zor zamanlarında göstermiş olduğu ve birçok erdemi içinde barındıran bu liderliğin tarih boyunca unutulmayacağına inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakir İzetbegoviç'e ve diziye katkı veren herkese teşekkür eden Eren, "Umarım büyük lider Aliya İzetbegoviç'i doğru anlamışızdır. Başta Aliya İzetbegoviç olmak üzere, ailesine layık bir iş yapmak bizim birinci hedefimizdir." dedi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç da Aliya İzetbegoviç'in bir liderde bulunması gereken tüm üstün meziyetleri taşıdığının herkesin malumu olduğunu belirterek, "Bunu seyircilerle de buluşturacak ve Aliya'yı daha iyi tanımamızı sağlayacak bu diziyi düşünen, yazan, tasarlayan, ortaya koyan tüm değerli yetkilileri canıgönülden kutluyorum." diye konuştu.

Projenin temelleri 2004 yılında atıldı

Sancak Medya adına konuşan yapımcı Sancaktutan ise TRT Genel Müdürü Eren'e diziye katkıları için teşekkür ederek "Sayesinde bir rüyayı mümkün kılmanın mutluluğu ve gururunu taşıyorum. Kendisinin de bu rüyaya ortak olduğuna inanıyorum." dedi.

Projenin temellerinin 2004 yılında Bosna Hersek'te atıldığını aktaran Sancaktutan, yapılan araştırmalar ve röportajların derlenerek, oldukça kapsamlı bir arşiv oluşturulduğunu söyledi.

Dizinin senaryosunu ise Ahmet Tezcan'ın kaleme aldığını aktaran Sancaktutan, "Kendisine projeyi götürdüğümüzde bizi kırmadı. Dehası ve kurgu yeteneğiyle Bosna Hersek'te geçirdiği 6 ayda son derece titiz bir çalışmaya imza attı." dedi.

Sancaktutan, Aliya'nın 6 bölümlük dizide daha ziyade fikri kimliğiyle ele alınacağını söyleyerek, "Bu rüyaya ortak olan tüm dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Senaryo heyecan uyandırdı"

Gazetecilerin dizi hakkındaki sorularını yanıtlayan Bakir İzetbegoviç de Aliya İzetbegoviç'in ilginç ve dinamik bir hayatı olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla onun hakkında ilginç ve dinamik bir dizi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ailesi olarak önem gösterdiğimiz husus, onun doğru bir şekilde anlatılmasıdır." dedi.

Aliya'nın oğlu olarak senaryonun kendisinde heyecan uyandırdığını aktaran İzetbegoviç, projenin sonunda başarılı bir dizi ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

Aliya'nın kızı Sabina Berberoviç ise dizi ekibiyle yaptıkları fikir alışverişi sonucunda, rahmetli babasının en doğru şekilde anlatılması noktasında katkı sağlamaya çalıştıklarını aktararak, şu ana kadar çok iyi bir işbirliği kurduklarını, iki kez seti ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.