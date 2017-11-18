TRT1'in yeni dizisi 'Kalk Gidelim' başladı

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STAFF Film’in yapımcılığını üstlendiği başrollerinde Ufuk Özkan, Emin Gürsoy, Erkan Sever ve Beyazıt Gülercan’ın yer aldığı yeni aile komedisi Kalk Gidelim dizisi her cumartesi günü saat 20:00'da TRT1 ekranlarına geliyor.

Kalk Gidelim dizisinin konusu

İstanbul’da tanışıp evlendiği karısı ve şimdi yirmili yaşlarda olan çocukları, kahramanımızın büyüdüğü ve yetiştiği ortamdan tamamen uzaktır. Kendisi de aradan geçen yaklaşık yirmi beş senede, ailesini, geleneklerini, adetlerini, yaşam tarzını ve hatta türkülerini bile unutmuştur. İstanbul’un gündelik hayatının telaşında anne- babasından öğrendiklerini çocuklarına öğretmemiştir. Bu aslında ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan göç hikayelerinden yalnızca biridir. Mustafa Ali’nin hikayesini ilginç kılan ise yirmi beş yıl sonra yaşadığı yerlere, birlikte büyüdüğü insanlara ve doğaya mecburen de olsa geri dönmesidir.

Aslında gerçek şu’dur ki; hayat, köylünün olduğu yerdedir. Köylü, yaşamını, toprağı işlediği elleriyle ve alın teriyle idame ettirir. Zamanla köydeki yaşam, köylülerin dayanıklı ve kanaatkar yapıları bizim ‘İstanbullu’ aileye de geçecek, güzel günlerde olduğu gibi kötü günlerde de bir arada olmayı öğrenecekler, aile bağlarının aslında ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır.

İşte dizimizde modern hayatın insanlara getirdiği rahatlık ve lüks yanında aslında insanlardan götürdüğü, yardımlaşma, ailevi ilişkiler, sadakat, iyilik, insan sevgisi, kuşaklar arası bağlar, manevi değerlerin yok olmaması gibi konular karşılaştırmalı olarak işlenecek ve özünü kaybetmiş insanlara, bu güzellikler, tekrar komik ve eğlenceli bir dille anlatılacaktır.

“Kalk Gidelim” dizisi, hemen herkesin içinde kendinden bir şey bulacağı, çocuklarımıza unutulan değerlerimizi tekrar hatırlatacak, maneviyat ve iyi insan olma erdemi konusunda dersler verecek bunu yaparken de zaman zaman hüzünlendirip ama çoğu zaman da doya doya güldürüp rahatlatacağı bir dizi olacaktır.

Dizinin oyuncu kadrosu

Erkan Sever (Mustafa Ali Dal)

Emin Gürsoy (Sefer Zeytin)

Beyazıt Gülercan (Hacı Hüseyin Dal)

Kerem Kupacı (Halil Kalkar)

Ayça Varlıer (Nurcan Dal)

Mehtap Bayri (Sevda Dal)

Yıldız Kültür (Mümine Dal)

Nalan Yavuz (Hatice Dal)

Füsun Kostak (Nuriye Dal Kalkar)

Can Kıran (Samim Dal)

Onur Seyit Yaran (Canberk Dal)

Ece Aydemir (Duru)

Nihan Aşıcı (Yaprak)

Andrey Stan (Veli Demir)

İlayda Aydın (Badegül Kütük)

Kerim Yağcı (Bodur Sadık)

Sena Çakır

Pelin Şahin

Alican Okumuş (Halim)

Aslı Omağ

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 'Kalk Gidelim' dizisinin yayın hayatına başladığını Twitter'dan duyurdu