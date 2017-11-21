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Buradasınız : » » TRT yapımı "Zümrüd-ü Anka Müzikali''ne Üsküp'ten büyük ilgi

TRT yapımı "Zümrüd-ü Anka Müzikali''ne Üsküp'ten büyük ilgi

TRT yapımı "Zümrüd-ü Anka Müzikali''nin Balkan ülkeleri çıkarması devam ediyor.

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TRT yapımı “Zümrüd-ü Anka Müzikali" Balkan turnesinin ikinci ayağı Makedonya'nın başkenti Üsküp'te izleyenleri büyüledi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla Üsküp’te sergilenen müzikal büyük ilgi gördü.

Müzikal, TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığına bağlı 45 kişilik bir koro, orkestra ve dans ekibi ile sahnelendi.

Müzikalde Türk kültürünü yansıtan şarkılar seslendirildi ve dans gösterileri sergilendi.

Zümrüd-ü Anka Müzikalinin Aranjörü ve Orkestra Şefi Musa Göçmen, müzikalin Türk kültürünü anlatan bir eser olduğunu vurguladı.

Göçmen, “İçinde Türk coğrafyasından bütün müzikleri bulabiliyorsunuz. Çok heyecanlı bir proje. Gittiğimiz her yerde büyük ilgiyle karşılanıyor ve inanıyoruz ki bu Balkan turnesinin sonucunda da çok değişik kalplere dokunacağız ve bu Anadolu’dan yayılan sevgi kültürünü de hep beraber Balkanlar'da kucaklamış olacağız.” dedi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Şemsettin Şeker de, "Bu destansı müzikale ev sahipliği yaptığımız için fevkalade memnunuz” dedi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: Zümrüd-ü Anka Müzikali, üsküp, TRT, Makedonya
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