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TRT Tasavvuf ve Türk Halk Müziği Grubu Kilis'te konser verdi

Kilis'te Ramazan etkinlikleri kapsamında TRT Tasavvuf ve Türk Halk Müziği Grubu, konser verdi.

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TRT Tasavvuf ve Türk Halk Müziği Grubu Kiliste konser verdi

Kilis'te Nejat Uygur Amfi Tiyatroda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan TRT Tasavvuf ve Türk Halk Müziği Grubu, ilahiler seslendirdi.

Belediye Başkanı Hasan Kara, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Herkesin ramazanını tebrik ediyorum. Sanatçı arkadaşlarımıza bize böyle bir ziyafeti verdikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi. 

Kilis AK Parti Milletvekili Hilmi Dülger ise müzik grubuna teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kara ve Dülger, TRT sanatçılarına hediye ve çiçek verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kilis, ramazan, trt tasavvuf, Türk Halk Müziği
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