TRT Spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti

TRT'nin çok sevilen ekran yüzlerinden biri olan usta spiker Tuna Huş sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Ses tonuyla hafızalarda yer edinen usta spiker bu sabah İstanbul'da hayatını kaybetti.

Türkiye en önemli haberleri bir dönem onun sesinden dinledi.

1942 yılında Adana'da doğan Tuna Huş, ekranın siyah-beyaz olduğu yıllarda spiker olarak görev yaptı.

Çok sayıda spiker yetiştirdi. 2001'de geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak konuşma yetisini kaybetti.

Sağlık sorunları yaşayan Tuna Huş, uzun bir süredir tedavi görüyordu.

Tuna Huş'un naaşı, perşembe günü öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek.

Tuna Huş kimdir?

Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

Huş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: TRT Haber