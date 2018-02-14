  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.69
  • BIST 115068.16
    ALTIN 162.578
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TRT Spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti

TRT Spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti

Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş bu sabah yaşamını yitirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TRT Spikeri Tuna Huş hayatını kaybetti

TRT'nin çok sevilen ekran yüzlerinden biri olan usta spiker Tuna Huş sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Ses tonuyla hafızalarda yer edinen usta spiker bu sabah İstanbul'da hayatını kaybetti. 

Türkiye en önemli haberleri bir dönem onun sesinden dinledi.

1942 yılında Adana'da doğan Tuna Huş, ekranın siyah-beyaz olduğu yıllarda spiker olarak görev yaptı. 

Çok sayıda spiker yetiştirdi. 2001'de geçirdiği beyin kanamasına bağlı olarak konuşma yetisini kaybetti.

Sağlık sorunları yaşayan Tuna Huş, uzun bir süredir tedavi görüyordu.

Tuna Huş'un naaşı, perşembe günü öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selami Ali Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verilecek.

Tuna Huş kimdir?

Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

Huş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tuna huş, TRT
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER