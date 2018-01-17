TRT şanlı zafer "Mehmetçik Kut'ül Amare"yi anlatacak

29 Nisan 1916’da Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri elde edildi. Osmanlı Devleti, 1916 yılında Irak’ın Kut şehrinde İngilizler'e karşı zafer kazandı.

TRT 1'de ekrana gelecek “Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisi işte o büyük zaferi anlatıyor. Büyük bir prodüksiyon ile gerçekleştirilen dizi 18 Ocak Perşembe günü izleyici ile buluşacak.

Üzerinden 100 yıl geçen zafer yeniden hatırlanıyor

Üzerinden yüz yılı aşkın süre geçen ve unutturulan "Kut'ül Amare Zaferi" artık yeniden hatırlanıyor. TRT’de ekrana gelecek “Mehmetçik Kut’ül Amare” dizisi ile Osmanlı Devleti'nin zaferi yeni nesillere aktarılacak.

Dizide, Osmanlı Devleti’nin efsanevi komutalarından Süleyman Askeri’nin komuta ettiği Osmanlı Taburu’nun hikayesi anlatılıyor.

“Mehmetçik Kut’ül Amare” başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. 35 oyuncunun yanı sıra 160 kişilik özel aksiyon ekibi de yer alıyor. Hazırlık süreci iki yıldan fazla süren projede, oyuncular ve aksiyon ekibi, Türkiye'nin en iyi askerleri tarafından altı ay boyunca eğitim gördü.

Mehmetçik Kut'ül Amare dizisi oyuncuları kimdir?

Çekimleri dev bir platoda gerçekleştirilen dizi iddialı sahneleri, başarılı oyuncuları, dekorları ve kostümler ile kendisinden söz ettirecek.

Yapım ve senaryosunu Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini ise Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisi, 18 Ocak’ta TRT 1 ekranlarında izleyiciler ile buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımına katıldı

Yaklaşık 2 yıl hazırlıkları süren, TRT'nin iddialı dizisi "Mehmetçik Kut'ül Amare"nin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen tanıtıma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğini yaptı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı "Kut'ül Amare" dizisinin tanıtımında, dizinin ilk bölümünün gösterimi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dizinin ilk bölümünün gösteriminin ardından eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile dizinin yapımcı ve oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen tanıtıma Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.

TRT Haber