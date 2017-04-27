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TRT Radyoları 90 yaşında

TRT Radyoları 90'ıncı yılını, stüdyoya dönüştürülen seyahat halindeki bir otobüsten, kesintisiz 90 saatlik yapılacak canlı yayın programıyla kutlayacak.

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TRT Radyoları 90 yaşında

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Radyoları, 90'ıncı yılını, stüdyoya dönüştürülen seyahat halindeki otobüsten, kesintisiz 90 saat yapılacak canlı yayın programıyla kutlayacak.

TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 Mayıs 1927'de yayın hayatına başlayan TRT Radyoları, 90'ıncı yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda TRT FM kanalından canlı yayınlanacak "90. Yılda 90 Saat" adlı program, 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 90 saat boyunca, gece gündüz devam edecek. Program, seyahat halindeki canlı yayın otobüsünde gerçekleştirilecek.

Başkentteki Ankara Radyosu'nun önünden başlayacak, yaklaşık 4 bin kilometrelik mesafenin katedileceği yolculukta, sadece spiker ve sunucuların bulunacağı yayın yapılmayacak, yapım yayın elemanları, teknik ve idari kadro ile radyo müdürleri gibi yol boyunca aynı otobüsü paylaşan tüm personelin sesleri de bu yayına yansıyacak. Böylece TRT Radyoları, dünyada daha önce gerçekleştirilmemiş bir projeye imza atacak.

90. yıl kutlaması 3 Mayıs'ta İzmir'de

Ankara Radyosu'ndan yolculuğuna başlayacak 90 saatlik kesintisiz canlı yayının yapılacağı otobüs, Antalya, Çukurova, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, İstanbul radyolarına uğrayarak, bu noktalarda bulunan bölge radyolarından ekip değişimi yapacak ve yollarda halkla buluşacak.

Canlı yayın otobüsü 90 saatin sonunda, 3 Mayıs'ta İzmir'de açılışı yapılacak 2017 Radyo Günleri etkinlik alanına ulaşacak. Burada TRT Radyolarının 90'ıncı yıl kutlaması gerçekleştirilecek.

4 bin kolemetrelik yolculuk filme dönüştürülecek

TRT Radyolarının, yaklaşık 4 bin kilometrelik yol katedeceği bu büyük yolculuk, 90 saatlik bir kayıtla filme de dönüştürülecek. AA

Etiketler: TRT, TRT Radyoları, yıl dönümü, 90. yıl dönümü
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