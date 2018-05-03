TRT, radyoculuğu Malatya'daki Radyo Köyü'nde anlatacak

TRT'nin radyoculuk alanındaki köklü geçmişiyle düzenlediği "6 Mayıs Radyo Günleri" etkinliği kapsamında, Malatya'da, Radyo Köyü ile cam stüdyo kuruldu. TRT tarafından açılan köye ilgi büyük. Etkinliğin amacı radyoyla dinleyici arasındaki mesafeyi kapatmak.

6 Mayıs'a kadar sürecek etkinliğin açılış töreninde TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Malatya Valisi Ali Kaban, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörü Ali Osman Öztürk, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Toplumun kılcal damarlarına ulaşma anlamında radyo pratik imkanlar sunuyor"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, açılışta konuşma yaptı. Durdu, kentte altyapı hizmetleri ile ekonomik ve şehirleşme gibi gelişmelerin yanı sıra kültür sanat alanında da önemli projelere imza atıldığını söyledi.

"Burada bir köyümüz var. Radyonun serüvenini kuruluşundan bugüne kadar anlatan çeşitli görsel, drama etkinliklerimiz olacak. Vatandaşlarımız doğrudan kendileri gerçekleştireceği programlarını yapacaklar, seslendirme yapacaklar. Çocuklarımız da burada çok güzel vakit geçirecek. Bugün modern insan gününün yarıdan fazlasını büyükşehirlerde arabalarda geçiriyor. Arabalarda bize en yakın iletişim aracı da radyo. Dolayısıyla buradan siyasete girecek, burada mücadele edecek arkadaşlarımıza da şunu hatırlatmakta fayda var, radyoyu iyi kullanmayı kendilerine öneririz. Toplumun kılcal damarlarına ulaşma anlamında radyo son derece pratik imkanlar sunuyor."

Durdu, 6 Mayıs Radyo Günleri'nde çeşitli etkinliklerin yapılacağını duyurdu.

"Biz 4 yıldır radyo günleri şenlikleri organize ediyoruz. İlk şenliğimizi İstanbul'da ikincisi Antalya. Geçtiğimiz yıl 2 şehirde birden yaptık. Bursa, İzmir'de. Bu yıl da bunu Malatya'da gerçekleştirdik. Malatya'da yapmamızın sebebi aslında burada çok canlı bir kültürel ve sanatsal bir hayat var. Pazar gününe kadar yine buradayız. Biz çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz burada. Çeşitli sürprizlerimiz var."

"Radyo, geçmişle olan bağlarımızı tazelemektedir"

Mesleğe radyoculukla başlayan Erkan Durdu, açılışın ardından AA Genel Müdür Yardımcısı Özkaya ile alanda kurulan Radyo Köyü'ndeki cam stüdyoda, TRT Radyo'da yayınlanan ve sunuculuğunu Tülay Tüzün'ün yaptığı "Ada Vapuru" radyo programına katıldı.

Malatya'da güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini anlatan Durdu, TRT Radyo Günleri kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Geçmişte iletişim bilimcilerin dahil televizyonla radyonun tarihin tozlu sayfalarına kalkacağını söylediğini belirten Durdu, radyonun çok dinamik aynı zamanda stratejik bir alan olduğunu ispat ettiğini ve televizyon karşısında yenilmediğini, kendini yenilediğini kaydetti.

"Radyo, hızlı bir hayatı yaşadığımız bugünde, unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz birçok şeye yer vermekte, bize hatırlatmakta, geçmişle olan bağlarımızı tazelemektedir."

6 Mayıs Pazar gününe kadar açık olacak olan radyo köyünde, TRT'nin duayen spiker ve yapımcıları söyleşilere katılacak. TRT sanatçıları konserler verecek.

10 ülkeden 21 radyocu da kendi ülkelerindeki radyolara, radyo köyündeki stüdyolardan yayın yapacak.

Kaynak: TRT Haber, AA