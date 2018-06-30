TRT Haber "Mavi Tutku" ekibi Van Gölü'nde yeni bir keşfe imza attı

TRT Haber "Mavi Tutku" ekibi Van Gölü'nde gerçekleştirilen belgesel çekimi sırasında yeni bir tarihi yapıyı gün yüzüne çıkardı. Yapılan dalışlarda Van Gölü'nde su altının peri bacaları olarak tabir edilen 10 bin yıllık dev mikrobiyalitler ve Rus yapımı gemi batığı da görüntülendi.

TRT Haber’in Mavi Tutku adlı sualtı belgesel programı, Van Gölü’nde yeni bir keşfe imza attı. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde gerçekleştirilen belgesel çekimleri esnasında sualtında daha önce Dalgıç Cumali Birol'un keşfettiği yapılara bir yenisi daha eklendi.

Adilcevaz limanı içinde yapılan çekimler esnasında drone adı verilen uçan kamera ile elde edilen görüntülerde, mendireğin dışında daha önce bilinmeyen bir yapıya rastlandı. Bulunan mimari yapının Adilcevaz Kalesi'nin devamı niteliğinde olduğu düşünülüyor.

Birçok eser sualtında keşfedilmeyi bekliyor

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman’ın da bizzat katıldığı dalışlarda yaklaşık 10 metre çapındaki yuvarlak yapı görüntülendi.

Kaymakam Karaman, ortaya çıkarılan burcun Adilcevaz Kalesi'nin devamı niteliğinde olduğunu söyleyerek, "İnanıyoruz ki birçok eser sualtında keşfedilmeyi bekliyor." dedi.

Mavi Tutku Programının Yapımcısı Hakan Aslan, Van Gölü’nün çok özel sualtı zenginliklerine sahip olduğunu belirtti.

“Dünyada şu ana kadar keşfedilen en önemli mikrobiyalitlerin Van Gölü’nde olduğu düşünülüyor. En yaşlısının 10 bin yaşında olduğu tahmin ediliyor.”

Bölgede yapılacak bilimsel çalışmalar mimari yapıyla ilgili bilgileri gün yüzüne çıkaracak.

Kaynak: TRT Haber