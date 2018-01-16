TRT Genel Müdürü İbrahim Eren: TRT Çocuk olarak temel felsefemiz çocukla çocuk olmaktır

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Konya Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen Medeniyet Okulu Projesi kapsamında, Konya'nın tanıtıldığı ve TRT Çocuk'ta yayınlanacak "Emiray" çizgi filminin Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen galasına katıldı.

Eserin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Eren, Emiray'ın çocuklara tarih ve kültürlerini anlatan bir çizgi film olduğunu söyledi.

TRT Çocuğu internette son iki yılda 500 milyon kişi izledi

Eren, Türkiye'deki diğer çocuk kanallarına göre TRT Çocuk'un daha çok izlendiğine işaret ederek, "TRT Çocuk'un internetteki videolarını son 2 yılda 500 milyondan fazla kişi izledi. Yine TRT Çocuk, 2016 yılında birçok oyun çıkardı ve bu oyunlar 2017 yılında 28 milyondan fazla izlendi." ifadelerini kullandı.

"Temel felsefemiz çocukla çocuk olmaktır"

TRT Çocuk'un yayınlarını reklamsız yaptıklarını ve kanalın çok yüksek izlenme oranına sahip olduğunu anlatan Eren, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TRT Çocuk olarak temel felsefemiz çocukla çocuk olmaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisinde 'çocuğu olan onunla çocuklaşsın' diyor. Çocukların kendi dünyası, algıları, düşünceleri ve kararları olduğunu unutmadan içerik hazırlamak, onları anlamaya çalışmak ve yine onların verdiği kararları yargılamak değil, dünyaya onların gözünden bakmak, TRT Çocuk olarak bizim önceliğimiz olmuştur. Böylece yaptığımız içerikler hem çocuklar tarafından beğenildi hem de çocukların dünyasındaki güzel değerler ekranlara taşınabilmiş oldu."

TRT olarak birçok projeye imza attıklarını vurgulayan Eren, "Konya Büyükşehir Belediyesi gibi köklü bir tarihi olan ve bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapmış şehirden böyle bir çizgi filmin hazırlanması için teklifin gelmesi ve bizim de bunu ekranlara taşıyor olmamız memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Yerel ve bölgesel içerikli projelerin kendileri için daha kıymetli olduğunu bildiren Eren, bu tür projelerde anlatılanların daha faydalı olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA