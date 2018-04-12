TRT Genel Müdürü Eren'den sinema ve dizi sektöründe "millileşme" vurgusu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Kardeşim İçin Der'a" filminin galası için gittiği Suriye'nin Halep iline bağlı Çobanbey ilçesinde, çok geniş tarihi geçmişe sahip olan bir ülkenin vatandaşları olduğumuzu dile getirdi.

Bu tarihin geniş bir coğrafyaya yayılmış, tarihi ögelere sahip olduğunu anlatan Eren, bunu ekrana yansıtacak işler yapmayı arzuladıklarını vurguladı.

"Bin-2 bin yıl geriye giderek kendimizi anlatmamız lazım"

İbrahim Eren, Türkiye'nin tarihinde çok sayıda gerçek hikaye olduğuna işaret etti.

"Biz bunları ekranda görmek istiyoruz. Sadece Osmanlı'nın kuruluşu değil, daha eskilere giderek, bin-2 bin yıl geriye giderek kendimizi anlatmamız lazım. Çünkü medeniyet değerlerimiz en temelden birbirinden farklı. Bizde yardımlaşma üzerine bir gelenek var, gerçekten dünyada hakim olan anlayış ile Türk insanı ve bölge insanının sahip olduğu değerler arasında çok büyük farklılık var. Biz bunları ortaya çıkaran eserler oluşturmak istiyoruz. Yaptığımız dönem dizileri bunları anlatmaya çalışıyor. Diriliş Ertuğrul ile Osmanlı'nın kuruluşunu anlatırken, Payitaht ile Osmanlı'nın son dönemini anlatıyoruz."

"Fantastik hikayelerimiz de var"

TRT Genel Müdürü Eren, bu konuda çok iyi yolda olduklarına inandığını aktararak, "Arzumuz bundan sonra yapılan işlerin hepsinin kendi hikayelerimiz üzerine olması. Sadece TRT için değil, tüm sektör için bu arzumuz var çünkü biz Batı'nın yaptığı işlerin kopyalarını yapmak yerine, kendi işlerimizi yapabiliriz. Zaten Batı'da daha çok polisiye diziler oluyor. Biz bunları da yapabiliriz hatta bunlar tarihimizde de var ancak tarihlerinde anlatacak başka şeyleri olmayanlar ya kurgusal ya da fantastik işler yapıyorlar" dedi.

Eren, fantastik işler yapmak isteyenler için ülke tarihinde çok sayıda fantastik hikaye de olduğunu belirtti.

"Biz Batı'nın yaptığı iyi veya kötü işlerin kopyalarını değil, kendimize özgü hikayelerimizi, tarihimizle birleştirerek izleyicilerimizin karşısına çıkmayı arzu ediyoruz. Bunu sadece TRT için değil, sektörel açıdan da istiyoruz çünkü Türkiye'nin gücü burası olacaktır. Afrika'da, Yakın Doğu Asya'da, Latin Amerika'da gerçekten Türk dizilerine çok büyük hayranlık var. Bunları kullanarak, Türkiye kaldıraç etkisiyle yeni işler ortaya koyarsa bu coğrafyada çok büyük işler çıkacağı kanaatindeyim."

Kaynak: AA